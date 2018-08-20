День, когда из Microsoft ушел Балмер

20 августа 1975 года стартовала космическая программа «Викинг», призванная досконально изучить Марс. Всего в рамках этой одиссеи NASA запустила два аппарата: «Викинг-1» и «Викинг-2». Изучения планеты проводились как с околомарсианской орбиты, так и непосредственно на ее поверхности. В ряд исследований в том числе была включена программа по поиску жизни. Каждый «Викинг» представлял собой орбитальную станцию — искусственный спутник Марса, — оснащенную спускаемым аппаратом.

Космический аппарат «Викинг-1» вышел на околомарсианскую орбиту 19 июня 1976 года. Спускаемые аппарат коснулся поверхности планеты только 20 июля 1976 года. Уже через 25 секунд он послал первые фотографии, которые дошли до Земли за четыре минуты. Спускаемый аппарат «Викинг-1» проработал на поверхности Марса до 11 ноября 1982 года. Искусственный спутник проработал до 7 августа 1980 года.

Космический аппарат «Викинг-2» вышел на околомарсианскую орбиту 7 августа 1976 года.

Космическая программа «Викинг» подарила человечеству первые цветные фотографии Марса в очень хорошем качестве. Также спускаемые станции изучили грунт этой планеты на наличие жизни. Результаты оказались весьма интересными. Так, была выявлена относительно высокая химическая активность грунта, но однозначных следов жизнедеятельности микроорганизмов обнаружить не удалось.

Во втором эксперименте пробы марсианского грунта помещались в специально подготовленный питательный грунт, обогащенном радиоактивными элементами. После этого опыта в полученной смеси выделились газы и обнаружилось увеличение двуокиси углерода — почти такое же, как при анализе биологически активных образцов земной почвы.

В итоге были сделаны следующие выводы: количество микроорганизмов в местах высадки спускаемых аппаратов ничтожно мало, либо их нет вообще.



Легендарная панорама Марса, сделанная спускаемым аппаратом «Викинг-1»

20 августа 2001 года компания Creative презентовала легендарную линейку звуковых карт Sound Blaster Audigy. Всего на тот момент было выпущено четыре модели: Sound Blaster Audigy Platinum eX, Sound Blaster Audigy Platinum, Sound Blaster Audigy X-Gamer и Sound Blaster Audigy MP3. Общие характеристики карт следующие: 24-бит/96 кГц ЦАП (DAC), соотношение сигнал/шум (SNR) — 100 дБ, поддержка Dolby Digital 5.1.

В начале 2000-х без большинство материнских плат не могло похвастать наличием качественного встроенного звукового тракта. Поэтому ценители обязательно приобретали дискретную звуковую карту. Линейка Sound Blaster Audigy оказалась настолько успешной, что продвигается компанией Creative по сей день.

Слово Audigy появилось путем совмещения двух других: audio и prodigy.



Creative Sound Blaster Audigy Platinum eX

20 августа 2014 года Стив Балмер окончательно покинул Microsoft. Сначала он передал пост руководителя компании нынешнему ее главе Сатье Наделле. А уже в августе Стив покинул и совет директоров Microsoft. Бывший глава решил сфокусировать свое внимание на осуществлении своей детской мечты — управлении баскетбольным клубом NBA LA Clippers, на который он потратил порядка двух миллиардов долларов. Балмер верой и правдой служил софтверному гиганту на протяжении целых 33 лет.

Изначально Стив пришел в Microsoft в качестве менеджера по продажам. В 80-х мало кто верил, что на программном обеспечении для персонального компьютера можно заработать серьезных денег, ведь дома подобного оборудования практически ни у кого не было. Однако в 90-х ситуация кардинальным образом изменилась. Балмер стал правой рукой Гейтса, хотя общеизвестно, что их взаимоотношения были напряжёнными.

В 2000 году в Microsoft произошли серьезные кадровые перестановки. Билл Гейтс занял место председателя совета директоров, а Стив принял пост исполнительного директора. 23 августа 2013 года было объявлено, что Балмер покинет пост исполнительного директора Microsoft, как только ему будет найден преемник. Эта новость казалась неожиданной: незадолго до нее Стив объявил серьезную реорганизацию, целью которой было усиление концентрации на разработке устройств. Из него было понятно, что Балмер рассчитывал управлять Microsoft еще как минимум пару лет, однако 4 февраля 2014 года он уступил кресло директора Сатье Наделле — бывшему руководителю бизнес-подразделения Microsoft.

Более подробно об эпохе Балмера в Microsoft можно прочитать в этом материале.



Стив Балмер собственной персоной