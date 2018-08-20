Tube8 будет платить посетителям за просмотр порно

Сайт Tube8, дочернее предприятие PornHub, одного из самых популярных в мире ресурсов со взрослым видео, объявил о желании платить вознаграждение для пользователей. Речь идёт об оплате криптовалютой за активность на сервисе.





Для этого к Tube8 подключается платформа Vice Industry Token. По словам представителей Tube8, платформа от Vice Industry Token будет стимулировать регистрацию пользователей и взаимодействие с контентом на сайте.

По большому счёту, Tube8 реализует мечту многих поколений поклонников порно — заработок на просмотре взрослого контента. Сервис будет выдавать криптовалюту как за комментарии и оценку контента, так и за просмотр роликов. Проект планируется запустить до конца 2018 года.