Tube8 будет платить посетителям за просмотр порно

Сайт Tube8, дочернее предприятие PornHub, одного из самых популярных в мире ресурсов со взрослым видео, объявил о желании платить вознаграждение для пользователей. Речь идёт об оплате криптовалютой за активность на сервисе.


Для этого к Tube8 подключается платформа Vice Industry Token. По словам представителей Tube8, платформа от Vice Industry Token будет стимулировать регистрацию пользователей и взаимодействие с контентом на сайте.

По большому счёту, Tube8 реализует мечту многих поколений поклонников порно — заработок на просмотре взрослого контента. Сервис будет выдавать криптовалюту как за комментарии и оценку контента, так и за просмотр роликов. Проект планируется запустить до конца 2018 года.

Источник
The Next Web
Теги
криптовалюта порно жизнь удалась PornHub

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