Россиян избавят от лишней бюрократии для онлайн-покупок

В России может стать проще совершать покупки в интернет-магазинах. Об этом рассказало издание «Известия» со ссылкой на источник в Центробанке.





Вместо ввода реквизитов банковской карты, будет достаточно использовать адрес электронной почты. Для этого потребуется установить смартфон специальное приложение для привязки банковских карт к электронной почте. Оно разрабатывается ассоциацией «Финтех».

Планируется, что новая платформа быстрых платежей заработает для российских пользователей с 2019 года. С ней будут интегрированы все российские интернет-магазины.

После привязки номера карты к электронной почте, при расчётах в онлайн-магазине будет всплывать окно оплаты, куда потребуется ввести сумму перевода и адрес электронной почты, без необходимости вводить дополнительные реквизиты карты, такие как номер, срок действия и CVV-код. Как обещают разработчики, приложение будет максимально защищено от хакерских взломов.