Турки уничтожают iPhone в знак протеста против санкций Трампа

В Турции начали набирать популярность видеоролики с уничтожением iPhone и других американских продуктов с помощью кузнечных молотов, пистолетов и огня.

В одном особо популярном ролике главный участник высказывается против санкций и Трампа, затем собирает смартфоны у других участников и разбивает кувалдой iPhone один за другим.

Мода появилась после призыва президента Турции Эрдогана к бойкоту американской электроники. Призыв прозвучал во вторник на прошлой неделе в ответ на введённые США санкции и повышение пошлин на продукцию турецких производителей, которые привели к обвалу местной валюты. Эрдорган заявил: «Мы объявим бойкот электронным товарам из США. У них есть iPhone, но с другой стороны есть Samsung. У нас в стране есть местная марка телефонов Venüs Vestel, будем применять их». После призыва крупные турецкие ритейлеры перестали принимать заказы на iPhone и другую американскую продукцию.