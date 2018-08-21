Калашников показал боевого робота «Игорёк»

Концерн «Калашников», входящий в состав Ростеха, продемонстрировал на международном форуме «Армия-2018» концепт управляемого прямоходящего комплекса.





По словам разработчиков, перспективная цель применения антропоморфного комплекса – решение инженерных и боевых задач. Пока он может только внушительно стоять, по крайней мере, никаких дополнительных функций показано не было. Развитие технологий «Калашников» планирует продемонстрировать на следующем форуме в 2019 году.





Дополнительных подробностей о нём компания пока не рассказала. По словам присутствовавших на форуме журналистов, разработка получила ласковое внутреннее название «Игорёк», а вес робота достигает 4,5 тонны. Впрочем, пресс-служба концерна эти подробности опровергла.



