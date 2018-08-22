Цифра дня: Сколько пользователей Интернета в Китае?

Цифра дня:

802 000 000

пользователей Интернета в Китае.

Информационный центр сети Интернет в Китае (CNNIC, China Internet Network Information Center) отчитался о достижении очередного рубежа. Количество Интернет-пользователей в Китае превысило 800 миллионов и достигло 802 миллиона.


Для сравнения, население страны превышает 1,4 миллиарда. В первом квартале 2018 года Интернетом начали пользоваться ещё 29,68 млн китайцев. При этом 788 миллионов китайцев пользуются мобильными телефонами для выхода в сеть, что составляет 98,3% от общего количества.

В целом, количество пользователей Интернета в Китае значительно превышает показатели Индии, США и Бразилии с 462, 312 и 149 млн пользователей, соответственно. По данным на 2017 год, Россия занимает 7 место по количеству пользователей Интернета в мире со 110 млн.

Источник
GizChina
Теги
интернет Китай

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