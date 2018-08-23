Выход родоначальницы игр в жанре RPG Ultima III и система Mac OS X Jaguar

23 августа 1983 года выходит одна из родоначальниц жанра RPG игра Ultima III: Exodus. Изначально она была разработана под Apple II, но затем портирована еще чуть более чем на десяток платформ.


Игра не могла похвастаться самой продвинутой графикой, к тому же она была первой RPG с анимированными персонажами. И персонажей, кстати, в третьей части прибавилось — вместо одного главного героя их стало сразу четыре. Правда, по карте они перемещались, как один, а увидеть их по отдельности можно было, например, во время боя с противником. Герой, а точнее герои, перемещались по внушительной карте между многочисленными мирами, зарабатывали золото и опыт, воюя с силами тьмы — различными монстрами-врагами. Причём опыт каждого героя прокачивался по-разному. В игре было предусмотрено большое количество классов, но некоторые из них отличались друг от друга совершенно незначительно. Можно было выбрать также и пол героя, но, что любопытно, выбор отнюдь не ограничивался мужчиной и женщиной. Кроме того, персонажи регулярно хотели есть, поэтому, как только ваши запасы провизии заканчивались, начинало убывать здоровье. Также герои могли взаимодействовать не только с врагами, но и с местными жителями. Кроме разговоров были доступны и другие действия. Например, некоторых стражников можно было подкупить, чтобы они покинули свой пост и не мешали вам на пути. Кроме путешествия по карте пешком, было предусмотрено и два вида транспорта: лошадь и корабль. Лошадь не только помогала двигаться быстрее, с её помощью игроки также тратили меньше пищи за ход и имели возможность убежать от некоторых неторопливых монстров. Корабль же был абсолютно необходим, чтобы попасть в некий мир под названием «Амброзия», где было спрятано единственное оружие против главного злодея игры — Эксодуса.

Ultima III: Exodus получила множество хвалебных отзывов в прессе, была примером для многих разработчиков игр и очень сильно повлияла на жанр RPG. Спустя годы, при портировании на другие платформы, даже получила немного более хорошую графику. Версию в полном цвете даже до сих пор можно купить для macOS, начиная с Tiger и заканчивая El Capitan. Удовольствие обойдётся бесплатно, либо же придётся отдать $5, если хотите (а вы же, наверняка, хотите) одолеть главного босса.

23 августа 2002 года поступила в продажу Mac OS X 10.2 Jaguar — последняя ОС, на которой в качестве браузера стоял Internet Explorer, так как Safari тогда был еще только в проекте.

Начиная именно с этой версии Apple начинает использовать кодовое название операционной системы как официальное и задействует в маркетинговых компаниях. Даже логотип на коробке с диском в виде большой буквы Х имел пятнистую раскраску. Также впервые с момента появления 10-й серии Mac OS X в 2001 году новая операционная система была тепло принята публикой. Этому способствовало заметное увеличение стабильности, а также быстродействия работы ОС. В случае с версиями 10.0 и 10.1 пользователи отмечали недостаточно быструю работу, несмотря на возросшие системные требования. В 10.2 обработка графического интерфейса перешла с CPU на графический процессор, что и сделало систему более отзывчивой. Правда, что официальные системные требования предписывали необходимость 128 МБ ОЗУ, пользователи отмечали, что нужно не меньше 512 МБ.


Сумма, которую просили за Mac OS X 10.2 Jaguar, была весомой — $129. Однако, например, учителя могли получить её бесплатно и без смс. Для этого им всего лишь было нужно заполнить небольшую анкету и со временем забрать с почты свою коробку с новой ОС.

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