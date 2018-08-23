Яндекс.Такси научили платить через Google Pay

Команда разработчиков Яндекс.Такси сообщила о запуске новой возможности для своего сервиса. Теперь в приложении появилась возможность платить через систему Google Pay.


Пользователи с Android-смартфоном и привязанной к Google Pay банковской картой смогут расплачиваться без ввода данных карты. Для этого потребуется просто выбрать этот платёжный сервис в способах оплаты поездки. Если смартфон поддерживает Google Pay, новый способ оплаты станет доступен автоматически.

На первые поездки, оплаченные через Google Pay, предлагаются скидки. Они будут дешевле на 100 рублей. Скидку можно получить до десяти раз и только до конца 2018 года.

Источник
Яндекс
Теги
Россия Яндекс деньги такси Яндекс.Такси платёжная система Google Pay

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