Intel хотела запретить всем публиковать результаты тестов их процессоров

Компания Intel довольно оперативной отреагировала на разгоревшийся скандал в отношении обновлённого лицензионного соглашения, который, фактически, запрещал публикацию результатов тестов производительности её процессоров.


Увидев возмущение пользователей, Intel смилостивилась и вновь изменила лицензию для обновленного микрокода процессоров. В новой версии неудобной фразы про запрет на публикацию результатов бенчмарков и сравнительных тестов уже нет. Тем не менее, копии этой попытки запретить бенчмарки сохранились в сети. Например, полную неисправленную версию можно посмотреть здесь.

Напомним, на днях пользователи заметили изменённую без особого шума лицензию Intel. Среди всего прочего, она запрещает публиковать или предоставлять третьим лицам любые результаты бенчмарков или сравнительных тестов процессоров. Изначально на хитрый ход Intel обратил внимание Брюс Перенс (Bruce Perens), один из лидеров движения Open Source и Free Software.

Источник
Hexus
Теги
INTEL процессор фейспалм

Комментарии

Материалы по теме

5 процессоров Intel Kaby Lake для сборки игрового компьютера

13 января 2017

Computex 2016: Intel представила процессоры Core i7 Broadwell-E

31 мая 2016

IDF 2016: Intel продемонстрировала мобильные Kaby Lake

17 августа 2016

Intel выпустит процессор с графикой AMD

7 ноября 2017

Intel пообещала выпустить «неуязвимые» процессоры в 2018 году

26 января

Intel представила 14-нм процессоры Xeon Broadwell-EP

1 апреля 2016
Загрузка...
Из рубрикиНаука и технологии
День рождения Linux
Xiaomi запустила официальный интернет-магазин в России
Яндекс.Такси научили платить через Google Pay

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны июня 2018 года (официальная розница) 143
Лучшие бюджетные смартфоны июля 2018 года (официальная розница) 88
Внезапно, один из лучших бюджетников года. Обзор мощного ASUS Zenfone Max Pro M1 с аккумулятором на 5000 мАч 57
Лучшие недорогие смартфоны мая 2018 года («серый» рынок) 57
Быстрый обзор Xiaomi Mi A2: новый «король» по качеству камер и процессору дешевле 20 тысяч рублей 54
Лучшие смартфоны с камерой, как у iPhone 48