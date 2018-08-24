Intel хотела запретить всем публиковать результаты тестов их процессоров

Компания Intel довольно оперативной отреагировала на разгоревшийся скандал в отношении обновлённого лицензионного соглашения, который, фактически, запрещал публикацию результатов тестов производительности её процессоров.





Увидев возмущение пользователей, Intel смилостивилась и вновь изменила лицензию для обновленного микрокода процессоров. В новой версии неудобной фразы про запрет на публикацию результатов бенчмарков и сравнительных тестов уже нет. Тем не менее, копии этой попытки запретить бенчмарки сохранились в сети. Например, полную неисправленную версию можно посмотреть здесь.

Напомним, на днях пользователи заметили изменённую без особого шума лицензию Intel. Среди всего прочего, она запрещает публиковать или предоставлять третьим лицам любые результаты бенчмарков или сравнительных тестов процессоров. Изначально на хитрый ход Intel обратил внимание Брюс Перенс (Bruce Perens), один из лидеров движения Open Source и Free Software.