Xiaomi запустила официальный интернет-магазин в России

Компания Xiaomi объявила об открытии в России своего официального интернет-магазина. Он начал работу на сайте компании Mi.com сегодня с 10:00 по московскому времени.


Магазин запущен совместно с российской компанией «Марвел-Дистрибуция». Как обещает производитель, в официальном онлайн-магазине цены будут «максимально привлекательные». Также вся продукция в нём получит полное гарантийное обслуживание с круглосуточной технической поддержкой.

На данный момент цены в Mi.com несколько ниже, чем в mi-shop.com, который зарегистрирован на Смарт.Оранж. Последняя принадлежит RDC Group, которая до сегодняшнего дня была первым и единственным официальным представителем Xiaomi в России. Через Смарт.Оранж работают официальные розничные магазины Mi Store.

Источник
Mi.com
Теги
смартфон Россия Xiaomi

Комментарии

Материалы по теме

Alcatel открыл продажи безрамочника с большим аккумулятором в России

20 августа

Xiaomi Redmi 2, Redmi 3 и Redmi Note 3 официально стартуют в России

3 июня 2016

Xiaomi представила флагманский смартфон за $300

22 августа

Безрамочный Xiaomi Mi Mix выходит в России

25 апреля 2017

В России создан Samsung Galaxy Note 9 в виде килограммового слитка золота

16 августа

В России стартовали продажи Xiaomi Redmi Note 5A Prime

21 ноября 2017
Загрузка...
Из рубрикиНаука и технологии
Яндекс.Такси научили платить через Google Pay
Выход родоначальницы игр в жанре RPG Ultima III и система Mac OS X Jaguar
Apple лишит macOS «Доступа к моему Mac»

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны июня 2018 года (официальная розница) 143
Лучшие бюджетные смартфоны июля 2018 года (официальная розница) 88
Внезапно, один из лучших бюджетников года. Обзор мощного ASUS Zenfone Max Pro M1 с аккумулятором на 5000 мАч 57
Лучшие недорогие смартфоны мая 2018 года («серый» рынок) 57
Быстрый обзор Xiaomi Mi A2: новый «король» по качеству камер и процессору дешевле 20 тысяч рублей 54
Лучшие смартфоны с камерой, как у iPhone 48