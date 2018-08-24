Xiaomi запустила официальный интернет-магазин в России

Компания Xiaomi объявила об открытии в России своего официального интернет-магазина. Он начал работу на сайте компании Mi.com сегодня с 10:00 по московскому времени.





Магазин запущен совместно с российской компанией «Марвел-Дистрибуция». Как обещает производитель, в официальном онлайн-магазине цены будут «максимально привлекательные». Также вся продукция в нём получит полное гарантийное обслуживание с круглосуточной технической поддержкой.

На данный момент цены в Mi.com несколько ниже, чем в mi-shop.com, который зарегистрирован на Смарт.Оранж. Последняя принадлежит RDC Group, которая до сегодняшнего дня была первым и единственным официальным представителем Xiaomi в России. Через Смарт.Оранж работают официальные розничные магазины Mi Store.