День рождения Linux

25 августа 1973 года сделан первый снимок томографом. Это аппарат, который позволяет исследовать структуру объекта послойно, многократно просвечивая её в разных направлениях. Томография имеет огромное значение для медицины, так как некоторые болезни возможно диагностировать только с помощью неё. Магнитно-резонансная томография обеспечивает хороший контраст между разными мягкими тканями, что делает её особенно полезной при исследованиях мозга, мышц, сердца и диагностики рака. Во многих исследованиях на сегодняшний день ренгеновский аппарат заменён на томограф, чтобы сократить облучающее воздействие.



Магнитно-резонансный томограф

25 августа 1989 года Вояджер-2 передал снимки Нептуна на Землю. Исследование космоса этим аппаратом началось ещё в 1977 году. Нептун стал последней планетой, которую посетил Вояджер-2, он пролетел в 3 000 км от северного полюса планеты. Были проведены исследования атмосферы, магнитосферы, колец и спутников. Вояджер-2 показал, что в атмосфере далёкого Нептуна происходят очень динамичные процессы, хотя он получает в 30 раз меньше солнечного света, чем Юпитер. Вояджер-2 обнаружил шесть лун Нептуна, но сфотографировать в деталях удалось лишь три. Изначально аппарат рассчитывался для изучения Юпитера и Сатурна, но траектория предусматривала пролёт мимо Урана и Нептуна. В 2015 году аппарат находился уже на расстоянии 16 миллиардов километров от Солнца.



Снимок Нептуна с аппарата Вояджер-2

25 августа 1991 года Линус Торвальдс представил Linux. Именно в этот день самая первая версия ядра была собрана, а затем Линус портировал на него командный интерпретатор bash и компилятор gcc. О своём успехе юный финский студент сообщил в почтовую конференцию, которая была посвящена операционной системе minix, послужившая прототипом для Linux.

Сам Торвальдс писал о том, что его ОС не приспособлена к тому, чтобы портировать её на платформы, отличные от 80386, что его код слишком тесно связан с железом. Но, как показала история, разработчик ошибался. Сегодня Linux используется на огромном количестве платформ, есть сотни разных дистрибутивов, а код ядра насчитывает уже миллионы строк.



Линус Торвальдс в молодости