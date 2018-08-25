День рождения Linux

25 августа 1973 года сделан первый снимок томографом. Это аппарат, который позволяет исследовать структуру объекта послойно, многократно просвечивая её в разных направлениях. Томография имеет огромное значение для медицины, так как некоторые болезни возможно диагностировать только с помощью неё. Магнитно-резонансная томография обеспечивает хороший контраст между разными мягкими тканями, что делает её особенно полезной при исследованиях мозга, мышц, сердца и диагностики рака. Во многих исследованиях на сегодняшний день ренгеновский аппарат заменён на томограф, чтобы сократить облучающее воздействие.

Магнитно-резонансный томограф
Магнитно-резонансный томограф

25 августа 1989 года Вояджер-2 передал снимки Нептуна на Землю. Исследование космоса этим аппаратом началось ещё в 1977 году. Нептун стал последней планетой, которую посетил Вояджер-2, он пролетел в 3 000 км от северного полюса планеты. Были проведены исследования атмосферы, магнитосферы, колец и спутников. Вояджер-2 показал, что в атмосфере далёкого Нептуна происходят очень динамичные процессы, хотя он получает в 30 раз меньше солнечного света, чем Юпитер. Вояджер-2 обнаружил шесть лун Нептуна, но сфотографировать в деталях удалось лишь три. Изначально аппарат рассчитывался для изучения Юпитера и Сатурна, но траектория предусматривала пролёт мимо Урана и Нептуна. В 2015 году аппарат находился уже на расстоянии 16 миллиардов километров от Солнца.

Снимок Нептуна с аппарата Вояджер-2
Снимок Нептуна с аппарата Вояджер-2

25 августа 1991 года Линус Торвальдс представил Linux. Именно в этот день самая первая версия ядра была собрана, а затем Линус портировал на него командный интерпретатор bash и компилятор gcc. О своём успехе юный финский студент сообщил в почтовую конференцию, которая была посвящена операционной системе minix, послужившая прототипом для Linux.

Сам Торвальдс писал о том, что его ОС не приспособлена к тому, чтобы портировать её на платформы, отличные от 80386, что его код слишком тесно связан с железом. Но, как показала история, разработчик ошибался. Сегодня Linux используется на огромном количестве платформ, есть сотни разных дистрибутивов, а код ядра насчитывает уже миллионы строк.

Линус Торвальдс в молодости
Линус Торвальдс в молодости

Теги
космос день в истории LINUX Линус Торвальдс Нептун томограф

Комментарии

Загрузка...
Из рубрикиНаука и технологии
Intel хотела запретить всем публиковать результаты тестов их процессоров
Xiaomi запустила официальный интернет-магазин в России
Яндекс.Такси научили платить через Google Pay

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны июня 2018 года (официальная розница) 143
Лучшие бюджетные смартфоны июля 2018 года (официальная розница) 88
Внезапно, один из лучших бюджетников года. Обзор мощного ASUS Zenfone Max Pro M1 с аккумулятором на 5000 мАч 57
Лучшие недорогие смартфоны мая 2018 года («серый» рынок) 57
Быстрый обзор Xiaomi Mi A2: новый «король» по качеству камер и процессору дешевле 20 тысяч рублей 54
Лучшие смартфоны с камерой, как у iPhone 48