День выхода Half-Life 2

26 августа 1843 года американский изобретатель Чарльз Турбер из Норвича (Коннектикут) получил патент на дизайн печатной машинки. И несмотря на тот факт, что устройство этого человека не было выпущено на рынок, именно его считают изобретателем печатной машинки.



Печатная машинка Чарльза Турбера

В патенте описывалась «машина для ручной печати с клавиатурой и печатной лентой». А само устройство впервые использовало резиновый ролик, с помощью которого бумага подавалась и двигалась с заданным интервалом, позволяя делать равномерные межстрочные интервалы. Клавиатура же располагалась на вращающемся кольце, а само устройство внешне имело мало общего с более поздними печатными машинками.

26 августа 2004 года Half-Life 2 выпущена в формате предварительной загрузки в Steam. Поскольку эта игра стала первым крупным релизом в активно раскручиваемом сервисе цифровой дистрибуции, Valve решила снизить загрузку серверов таким образом.



Half-Life 2

Пользователи Steam могли загрузить зашифрованные игровые файлы, которые физически хранились на жестком диске, но не могли быть использованы. В момент официального релиза контент нужно было разблокировать через Steam и приступить к игре немедленно, без долгого ожидания загрузки. Предварительная загрузка была доступна в течение нескольких недель.

Стоит добавить, что оффлайновый издатель Half-Life 2, компания Vivendi, предпринимала попытки засудить Valve за такой ход, однако процесс завершился в пользу Valve.

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26 августа 2008 года аудитория Facebook достигла отметки в 100 миллионов активных пользователей. Об этом Марк Цукерберг сообщил в своем Твиттере. Стоит отметить, что Facebook не слишком охотно публикует данные о размере своей аудитории, а результаты исследований для разных рынков публикуют аналитические компании.



Марк Цукерберг (не позвонит)