Цифра дня: Насколько мобильный интернет заменил проводной в России?

Цифра дня:

15,6%

российских домохозяйств используют мобильный интернет вместо проводного.


По данным исследования компании Deloitte, уже 15,6% российских домохозяйств подключается к интернету только с помощью мобильной связи без использования фиксированного подключения.

Deloitte провела опрос среди более чем тысячи респондентов из российских городов и сёл в возрасте от 16 до 65 лет с августа до ноября 2017 года.

Показатель подключения только по мобильной связи в России превышает результаты Франции с её 9,8%, но уступает Канаде и Турции 24,3% и 27,3%.

По мнению аналитиков, о повальном перетоке абонентов интернет-провайдеров к сотовым операторам пока говорить рано. Причина кроется в требовательных к пропускной способности и скорости сервисах, таких как просмотр ТВ и видео в высоком качестве, образовательные сервисы и телемедицина.

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Ведомости
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