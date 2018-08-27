Назван самый продаваемый продукт Apple. И это не смартфон

Самым продаваемым продуктом Apple оказался вовсе не iPhone. Об этом говорит исследование, проведённое компанией Ceros с охватом в несколько последних лет.


В 2016 году самым востребованным продуктом Apple оказался кабель Lightning-USB, поскольку кабели у Apple давно стали больным местом и часто перетираются. В 2017 году лидером стал переходник с Lightning на 3,5-мм разъём для наушников, когда такой разъём пропал в iPhone 7 и 7 Plus. А на настоящий момент лучше всего продаются беспроводные наушники AirPods от Apple.


В своём исследовании Ceros учитывала данные Best Buy, крупнейшего ритейлера электроники и бытовой техники в США и Канады.

Источник
Ceros
Теги
Apple iPhone фейспалм

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