Назван самый продаваемый продукт Apple. И это не смартфон

Самым продаваемым продуктом Apple оказался вовсе не iPhone. Об этом говорит исследование, проведённое компанией Ceros с охватом в несколько последних лет.





В 2016 году самым востребованным продуктом Apple оказался кабель Lightning-USB, поскольку кабели у Apple давно стали больным местом и часто перетираются. В 2017 году лидером стал переходник с Lightning на 3,5-мм разъём для наушников, когда такой разъём пропал в iPhone 7 и 7 Plus. А на настоящий момент лучше всего продаются беспроводные наушники AirPods от Apple.





В своём исследовании Ceros учитывала данные Best Buy, крупнейшего ритейлера электроники и бытовой техники в США и Канады.