Компьютеры перерисовывают плохих танцоров в хороших на любом видео

Разработчики из Университета Беркли в США создали нейросеть для тех, кто не умеет танцевать, но желает впечатлить друзей видеороликами с зажигательными танцами.





Один алгоритм создаёт виртуальный скелет с картой поз, а два других создают полноценную картинку, перенося их на нужного человека, с реалистичным выражением лица объекта по мере движения виртуального тела.

Технология пока далека от полной готовности. На видео можно заметить дрожание, размытые участки и даже пропадающие части тела. Тем не менее, результат уже впечатляет.

Область применения технологии вполне понятна, хотя и оставляет некоторые этические вопросы открытыми. Например, можно «заставить» излишне зажатого товарища по работе станцевать шаффл под электрохаус.