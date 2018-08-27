YouTube запретит пропускать рекламу перед видео

Команда сервиса YouTube объявила приятное для создателей контента и неприятное для пользователей новшество. С этой недели некоторая реклама в роликах будет показываться без опции пропуска.





Эта функция начала внедряться для каналов, которые уже могут «монетизировать» свои видео. По началу она была доступна для избранных каналов как экспериментальная, а теперь распространяется на всех участников Партнерская программа YouTube с активированной опцией монетизации. Когда функция объявлений без возможности пропуска запустится на определённом канале, она автоматически активируется и на всех ранее загруженных видео.

Согласно описанию в службе поддержки, максимальная длина для объявлений без возможности пропуска составляет от 15 до 20 секунд, в зависимости от региона.