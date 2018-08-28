День рождения Google Play

28 августа 1958 года учёный из Texas Instruments Джек Сент-Клэр Килби продемонстрировал руководству компании первую в мире интегральную микросхему. Благодаря этим устройствам (которые чуть позже начали называть словом «чип») компьютерная индустрия приобрела такую черту, как модульность: свойство, простирающееся от сборки компьютера у себя дома до массового производства гаджетов где-нибудь в Китае.



Интегральная микросхема слабо изменилась за десятилетия своего существования

Над открытием трудились специалисты сразу нескольких компаний: прежде, чем налаживать серийное производство таких микросхем, инженерам довелось немало потрудиться над отладкой совместимости (чтобы у компьютерных «железок» различных фирм были взаимозаменяемые компоненты), и над стабильностью/безопасностью такого соединения — в частности, над электрической совместимостью компонентов трудился чешский физик Курт Леговец.



Одни из первых серийных чипов в Советском союзе

Самым ярким представителем интегральных компонентов являются компьютерные центральные процессоры, которые сегодня так охотно заменяют в своих системах энтузиасты.

28 августа 1993 года космический аппарат «Галилео» сделал снимки одного из самых загадочных астероидов в Солнечной системе. Названный в честь древнегреческой нимфы, астероид «(243) Ида» расположился аккурат между Марсом и Юпитером, и его диаметр равен 32 км. Он далеко не рекордный по своим размерам, но этих габаритов хватило для того, чтобы обзавестись отдельным спутником размером 1,4 км — такой «чести» до сих пор не удостаивался ни один из известных человечеству астероидов.



Астероид «(243) Ида» и его спутник

После того, как «Галилео» по пути на Юпитер смог сфотографировать поверхность, учёные обнаружили множество кратеров на поверхности «Иды» — стало быть, это небесное тело находится в Солнечной системе огромное количество времени.

Немаловажным стало и открытие, что именно астероиды (мирно «плавающие» по космосу тела) впоследствии формируют опасные для планет метеориты, после того, как два таких тела сталкиваются между собой под воздействием гравитации более крупных космических тел.

«Огненные тела», привычные нам по художественным фильмам, образуются лишь в момент их пикирования на Землю — сами по себе метеориты и их прародители-астероиды давно остыли и распад радиоактивных изотопов в них прекратился. Они представляют собой осколки давно уничтоженных планет, а их поверхность состоит по большей части из железосодержащих материалов.

Падение астероидов и метеоритов на Землю в своё время послужило причиной вымирания динозавров и резкого изменения климата на планете. В краткосрочной перспективе человечеству ничего не угрожает, хотя учёные из НАСА утверждают, что, примерно в 2068 году, на Землю может рухнуть крупный астероид Апофис. Сейчас он находится приблизительно в 14 млн километров от нас и специалисты предполагают, что вероятность столкновения ничтожно мала, чтобы воспринимать её всерьёз.

28 августа 2008 года Google запустила магазин приложений Android Market для «гуглофонов». Этот сервис, чуть позже переименованный в «Google Play», стал одним из главных контент-магазинов в мире, даже вопреки тому, что был запущен на несколько месяцев позже, чем Apple App Store, привычный пользователям iPhone/iPad.

Магазин приложений Google пережил несколько редизайнов за время своего существования

Сегодня сложно найти смартфон, в котором бы отсутствовал централизованный способ установки приложений, скачивания музыки или фильмов, но 7 лет назад такой способ доставки электронных развлечений был откровением. А одной из важных черт именно Android Market была возможность лицензирования магазина приложений любым производителям телефонов. Конечно, лицензия обходилась брендам не бесплатно, зато проблемы с совместимостью и разнообразием программ и игр Google брал на себя.

Сегодня производители Android-смартфонов вольны не устанавливать в свои устройства Google-сервисы и обходиться местными магазинами приложений — в таком случае Android будет для них бесплатен. А в России не так давно разгорелся скандал, в котором национальный поисковик «Яндекс» утверждал, что Google ставит ультиматумы разработчикам смартфонов, которые осмеливаются установить сервисы российской компании вместо стандартного набора от создателей Android. Суд, к слову, не удовлетворил претензии «Яндекса» к Google, к компромиссу стороны так и не пришли, а вот разработка прошивки «Яндекс.Кит», была прекращена.