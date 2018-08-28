В России начнут штрафовать за запуск дронов

В России вскоре могут начать штрафовать за запуск незарегистрированных беспилотников. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрела проект такого закона в понедельник.


Законопроект вносит поправки в Кодекс об административных правонарушениях. За запуск незарегистрированного дрона предусмотрены штрафы от одной до двух тысяч рублей.

Речь идёт о дронах весом более 250 граммов. Штраф будет налагаться на пользователя, который управляет дроном с земли. В соотвествии с поправками в КоАП, он называется внешним пилотом.

Также в десять раз повысят штрафы за нарушение правил использования воздушного пространства. Владельцам будут грозить штрафы от 20 до 50 тысяч рублей, если беспилотник залетит «куда не положено».

Напомним, летом 2017 года в России вступили в силу поправки в Воздушный кодекс РФ, которые обязывают пользователей регистрировать дроны-беспилотники от 250 граммов до 30 килограммов в обязательном порядке.

Источник
Российская Газета
Теги
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