Цифра дня: Сколько пиратских сайтов-зеркал заблокировано в России?

Цифра дня:

2 728

пиратских сайтов-зеркал заблокировано в России.

Роскомнадзор поделился статистикой по блокировке пиратских сайтов в России. На минувшей неделе на основании решений Мосгорсуда и Минкомсвязи был ограничен доступ к 305 пиратским сайтам и страницам.


Данные ресурсы внесены Роскомнадзором в реестр пиратских сайтов для блокировки операторами связи. Из них пять интернет-ресурсов были заблокированы на постоянной основе по решениям Мосгорсуда. По решениям Минкомсвязи на постоянной основе ограничивается доступ к 70 сайтам, являющимся зеркалами заблокированных навсегда пиратских сайтов. К 230 сайтам приняты пока только предварительные меры защиты авторских прав.

Как отметил Роскомнадзор, на настоящий момент в России навсегда заблокировано 1236 пиратских интернет-ресурсов и 2728 их зеркал.

Источник
Роскомнадзор
Теги
Россия пиратство авторское право роскомнадзор

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