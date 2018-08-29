Яндекс отказался выполнить требования Роскомнадзора

Буквально вчера мы писали об угрозе блокировки сервиса Яндекс.Видео, если команда Яндекс не удалит ссылки на пиратские сайты из поисковой выдачи. Теперь пресс-служба Яндекса прокомментировала ситуацию.


По словам Яндекса, требования блокировки по закону не распространяются на поисковики. Компания подчеркнула: «Мы считаем требования в наш адрес необоснованными и не соответствующими законодательству и будем обжаловать определения Московского городского суда». Также отмечается, что как поисковая система Яндекс работает в полном соответствии с законодательством.

Напомним, 24 августа Мосгорсуд вынес решение об обеспечительных мерах против Яндекса в связи с заявлением от каналов ТНТ, ТВ-3, 2х2, «Супер», принадлежащих Газпром-медиа. От Яндекса потребовали удалить из поисковой выдачи ссылки на пиратские сайты с сериалами «Домашний арест», «Вне игры», шоу «Мистические истории» и анимационный сериал «Осторожно земляне».

Решение суда надо выполнить через трое суток с момента направления компании уведомления о необходимости исполнить судебное решение. Срок истекает в четверг 30 августа ближе к вечеру.

Источник
Яндекс
Теги
Россия Яндекс авторское право роскомнадзор блокировка

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