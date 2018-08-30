Яндекс удалил пиратский контент из поиска

Компания Яндекс выполнила требования Роскомнадзора и удалила ссылки на пиратские сайты из поисковой выдачи. Об этом рассказала пресс-служба Яндекса.





Напомним, сегодня должен был истечь срок по выполнению решения, вынесенного Мосгорсудом 24 августа. От Яндекса потребовали удалить из поисковой выдачи ссылки на пиратские сайты с сериалами «Домашний арест», «Вне игры», шоу «Мистические истории» и анимационный сериал «Осторожно земляне» от каналов ТНТ, ТВ-3, 2х2, «Супер», принадлежащих Газпром-медиа.

Как пояснила пресс-служба, контент был удалён, чтобы минимизировать риск блокировки Яндекс.Видео. Дело в том, что блокировка Яндекс.Видео привела бы к недоступности всего yandex.ru, поскольку этот сервис размещается по адресу https://yandex.ru/video/, а большинство провайдеров могут блокировать трафик только по доменному имени — в случае Яндекс.Видео это yandex.ru.

Ранее Яндекс отказывался выполнить требования Роскомнадзора. Теперь компания подчеркнула, что продолжает считать требования необосноваными и несоответствующими текущему законодательству. Она собирается оспаривать их в суде.