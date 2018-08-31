Первая поездка на машине по Луне

31 августа 1955 года увидела свет первая машина на солнечных батареях. Созданный Уильямом Коббом автомобиль Sunmobile из General Motors продемонстрировали на шоу Powerama в Чикаго. Надо заметить, что разработка была призвана лишь показать возможности использования солнечной энергии и не имела никакого практического применения — хотя бы потому, что была длиной 40 сантиметров, а восемь её солнечных панелей позволяли макету лишь вяло ползать. Тем не менее, солнечные автомобили прочно поселились в умах фантастов.

Модель электромобиля с солнечными панелями
Модель электромобиля с солнечными панелями

Не стала хоронить идею и General Motors: спустя три десятка лет полноразмерная машина Sunraycer победила в самом первом соревновании World Solar Challenge в солнечной Австралии. Эта модель с двигателем мощностью 1500 Вт преодолела три тысячи километров и пришла к финишу первой.

Тем не менее, до сих пор нет ни одного массового коммерческого автомобиля, целиком приводимого в движение солнечной энергией. Даже электромобили Nissan Leaf могут использовать солнечные панели только для питания кондиционера или аудиосистемы.

31 августа 1995 года Украина стала космической державой. В этот день с космодрома «Плесецк» стартовала ракета-носитель «Циклон–3» с украинским спутником «Сич–1». Космический аппарат имел сугубо гражданское и научное назначение: он исследовал состояние растительности и водоёмов, вёл ледовую разведку, следил за электромагнитными излучениями и свойствами ионосферы.

Украинский спутник «Сич-1»
Украинский спутник «Сич-1»

Вместе с «Сичом–1» на орбиту отправился и первый чилийский спутник Fasat Alfa, но тому не повезло — из-за аварийного разведения аппаратов он не смог войти в строй. Позже Украина запустила еще несколько космических спутников серии «Сич», а вот отправка первого геостационарного аппарата «Лыбидь-1» до сих пор откладывается — поначалу из-за технических сложностей, а теперь из-за прекращения сотрудничества с «Роскосмосом», который должен был поставить двигатель для ракеты.

31 августа 1971 года по Луне впервые проехался автомобиль. Это был специальный электромобиль, разработанный инженерами компании «Боинг». Каждое колесо приводилось в движение отдельным мотором мощностью всего в четверть лошадиной силы — около 200 Вт — а питание поступало от одноразовой батареи. Созданный в самой автомобильной стране луноход имел непривычное управление — с помощью Т-образной ручки между сиденьями, а не привычного руля.

Лунный автомобиль
Лунный автомобиль

Американские астронавты Дэвид Скотт и Джеймс Ирвин проехали на луномобиле в общей сложности почти 28 км, развивая на отдельных участках скорость до 18 км/ч. По их собственным признаниям, в эти моменты они рисковали, поскольку машина здорово подскакивала на ухабах в условиях слабого притяжения (вшестеро слабее, чем на Земле). Кататься астронавтам пришлось исключительно неподалёку от лунного модуля — НАСА не было уверено в надёжности скафандров.

А благодаря установленной на ровере телекамере, которая могла поворачиваться и управлялась с Земли, удалось снять взлёт лунного модуля. Труднее всего пришлось оператору: из-за задержки сигнала он вынужден был действовать на опережение и подавать команду поднять камеру вверх еще тогда, когда на его экране модуль стоял неподвижно.

Этот ровер (и его копии, использованные в последующих миссиях «Аполлон») — единственный пилотируемый космический автомобиль. Однако на естественном спутнике нашей планеты побывали и самодвижущиеся машины двух других держав: первой была советская автоматическая станция «Луноход–1» в 1970 году, а в 2013 году на Луне побывал китайский «Юйту». Последний, правда, смог проехать всего 120 метров, зато стал первым в истории космонавтики роботом, способным уходить в «спячку» — он планово отключился на время 14-дневной лунной ночи. При пробуждении, однако, возникли проблемы: «Юйту» потерял возможность передвигаться, но продолжил собирать данные.

31 августа 2004 года Apple представила свой последний компьютер iMac на базе процессоров PowerPC — iMac G5. Через полтора года, после пары незначительных обновлений этого моноблока, Apple полностью перейдёт на чипы Intel и архитектуру x86 — так закончится целая эпоха.

Apple iMac G5
Apple iMac G5

iMac G5 работал на PowerPC G5 970fx с частотой 1,8 ГГц, имел 256 мегабайт оперативной памяти и снабжался винчестером на 80 или 160 ГБ. ЖК-экран был довольно большим по меркам того времени — 17 или 20 дюймов. А еще можно сказать, что iMac G5 был материальным объяснением, почему Apple вскоре попрощалась с PowerPC: процессоры G5 были очень, очень горячими, и инженерам компании пришлось пойти на большие ухищрения, чтобы компьютер не перегревался и при этом не слишком гудел своими тремя вентиляторами.

Теги
Apple день в истории IMAC электромобиль Украина Аполлон солнечные батареи

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