День рождения Google Chrome

1 cентября 1969 года выпущены первые экземпляры IMP (Interface Message Processor). Это устройство, которое обеспечивает связь между компьютерами по телефонным каналам. Именно на базе этих специализированных мини-компьютеров через некоторое время, 29 октября 1969 года, создаётся подсеть ARPANET. Компьютеры соединялись линиями связи, по которым информация передавалась со скоростью 56 Кбит/с. Для повышения надёжности каждый IMP должен был быть соединён как минимум с двумя другими IMP. Даже если бы какие-то линии разрушились, сообщение бы само выбрало путь и дошло до адресата. Именно ARPANET, сеть, созданная Агентством Министерства обороны США, стала прототипом сети Интернет. В качестве протокола использовался TCP/IP, который и на сегодняшний день является основным протоколом передачи данных. ARPANET как сеть прекратила своё существование в июне 1990 года.



Interface Message Processor

1 сентября 2008 года выпущен браузер Google Chrome. В новых версиях немного изменены некоторые идеи, которые были на старте. Главной особенностью был тот факт, что Chrome запускал отдельные процессы для каждого своего экземпляра. Chrome был доступен только пользователям ПК, но через год вышли версии для OS X и Linux. Браузер разработан компанией Google на базе свободного браузера Chromium и движка WebKit, хотя с 2013 года используется Blink. Первая стабильная версия программы вышла лишь 11 декабря 2008 года. Главный исполнительный директор компании Эрик Шмидт сначала не хотел создавать Chrome, чтобы не участвовать в «браузерных войнах». Но Сергей Брин и Ларри Пейдж самостоятельно наняли программистов из Mozilla, создали демоверсию и Шмидт изменил своё мнение. На сегодняшний день Chrome стал самым популярным браузером в мире.



Современный интерфейс Google Chrome



1 сентября 2012 года в России вступил в силу «Закон об информации». Именно так закон называли в СМИ, хотя официальное название «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Принят он был ещё в 2010 году и предусматривал отнесение информационной продукции к одной из возрастных категорий или запрещал её распространение среди детей вовсе. После 1 сентября 2012 года во всех СМИ, видеоиграх, фильмах и книгах должна быть специальная маркировка. Пометка «6+», «12+», «16+» или «18+» должна быть в начале каждой телевизионной программы, каждого фильма в кинотеатре, и даже на веб-сайтах. Исключения есть только для комментариев, которые читатели размещают на сайте. Кроме того, действие закона не распространяется на рекламу, не связанную с другой «вредной» информационной продукцией. Закон запрещает распространение информации категорий кроме знака «0+» без маркировки.



Вариант маркировки возрастных ограничений

