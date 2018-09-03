День, когда появился квантовый чип

3 сентября 1976 года совершил посадку на поверхность Марса спускаемый аппарат космического модуля «Викинг-2». Всего в рамках одноименной кампании было совершено два полета. О программе «Викинг» мы писали в одном из прошлых «дней в истории».

Космический модуль «Викинг-2» стартовал 9 сентября 1975 года. Уже спустя 333 дня аппарат начал посылать общие снимки Марса на Землю. На орбиту же он вышел 7 августа 1976 года. Основной задачей «Викинга-2» стало изучение почвы Марса. В результате исследований было доказано, что поверхность Марса напоминает базальтовую лаву, подвергнутую эрозии. В составе почвы большое количество железа и кремния. Также преобладают магний, алюминий, кальций и титан.

Спускаемый аппарат проработал на поверхности 1281 марсианский день — до 11 апреля 1980 года. Связь с «Викингом-2» прервалась, когда вышли из строя батареи питания.



Фотография поверхности Марса, снятая спускаемым аппаратом «Викинга-2»

3 сентября 2005 года был представлен первый кремниевый квантовый чип. Отличилась группа разработчиков Hitachi, работавших в то время в Кембриджском университете в Великобритании. Как известно, квантовые чипы записывают информацию не в виде всем привычных уровней напряжений, а в виде квантовых бит — кубит.

Здесь остановимся подробнее. Если «классический» бит — единица информации — кодируется двумя напряжениями, обозначающими «ноль» и «единицу», то кубит записывает данные как произвольную суперпозицию двух квантовых состояний, также соответствующих «нулю» и «единице». Следовательно, в одном квантовом бите может содержаться гораздо больше информации. В теории — бесконечно большое количество информации. Плюс для кубитов характерна так называемая «запутанность», когда оперируя над одним кубитом, меняется волновая функция и состояние второго кубита.

Ученым из Кембриджского Университета удалось произвести все базовые операции, то есть не просто создать кубит: «инициализацию» — запись квантового состояния кубита; «манипуляцию» и «измерение» — финальное квантовое состояние.

Ранее квантовые биты удавалось создать на основе арсенида галлия, однако так называемое время декогерентизации (период, в течение которого сохраняется состояние кубита) оказалось крайне малым. Рабочей группе из Hitachi, используя кремний, удалось увеличить эту характеристику в 100 раз.

В 2011 году был создан первый в мире целевой квантовый процессор. На этот раз постарались ученые из Центра квантовой фотоники Университета Бристоля. Чип представляет собой модель, созданную из нескольких электродов и волноводов, изготовленных из диоксида кремния. Квантовые состояния кубита в таком устройстве воспроизводятся при помощи программирования электродов. Всего в процессоре площадью 3х70 мм насчитывалось два кубита.

Считается, что именно квантовые процессоры придут на смену классическим полупроводниковым технологиям. Остается только узнать, когда именно это произойдет. Ведь закон Мура, оглашенный более полувека назад назад, все еще действует.



Квантовый процессор

3 сентября 2014 года на выставке IFA был представлен фаблет Samsung Galaxy Note 4. Устройство оказалось очень успешным. Например, если верить данным ресурса AnTuTu, то Galaxy Note 4 является самым популярным Android-смартфоном в 2015 году.

Фаблет обзавелся 5,7-дюймовым экраном с разрешением Quad HD (2560x1440). Матрица — Super AMOLED, характеризующаяся яркими, сочными цветами. В основе Galaxy Note 4 лежит восьмиядерный процессор Samsung Exynos 5433 с тактовой частотой 1,9 ГГц и 3 Гбайт оперативной памяти. А вот встроенной — 32 Гбайт. В наличии есть слот Micro-SD, поддерживающий карты памяти объемом до 64 Гбайт.

Что касается камер в смартфоне, то разрешение основной увеличилось (в сравнении с Galaxy Note 3) с 13 Мп до 16 Мп. Плюс модуль обзавелся новой функцией стабилизации изображения — Smart OIS. Фронтальная камера получила разрешение 3,7 Мп.

Более подробно о Galaxy Note 4 вы можете прочитать в нашем репортаже. Напомним, что в прошлом месяце Samsung выпустила Galaxy Note 7.



Samsung Galaxy Note 4