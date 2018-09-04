Google обвинили во вмешательстве в выборы в России

Прокуратура предупредила Google о недопустимости вмешательства в выборы в России. Об этом заявил Алексей Жафяров, замначальника управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности.


Как отметил Жафяров, само по себе письмо не требует ответной реакции от Google. Он пояснил: «Но это достаточно серьезная мера, вслед за которой уже следует привлечение к установленной законом ответственности. Все, кто с этим сталкиваются, прекрасно это понимают, поэтому мы рассчитываем, что такая большая и уважаемая компания внемлет нашему предостережению».

ЦИК и Роскомнадзор тоже выразили претензии, направив в Google официальные письма. В них указывается на недопустимость рекламы незаконных мероприятий в день выборов.

Как отметил Вадим Субботин, замглавы Роскомнадзора, на YouTube сейчас десятки специализированных каналов «ведут массированные акции» с призывами к нарушению закона. Субботин отметил: «Путем предоставления фактически неограниченных возможностей со стороны иностранных интернет-гигантов, таких как Google, рядом заинтересованных в дестабилизации обстановки в России лиц делаются попытки привлечения пользователей к незаконной деятельности в интернете».

Источник
РИА Новости
Теги
Россия Google

Комментарии

Материалы по теме

Google Ассистент заработал по-русски

30 июля

Google пообещала запустить Ассистент на русском

31 января

В России можно платить через Google Pay прямо на сайтах

4 июля

Кошки воюют на бензопилах — лучшая игра 2017 года по версии Google

1 декабря 2017

Магазин Google Store заработает в России в 2018 году

16 февраля

Стартовал предзаказ на Nexus 6P в России

8 декабря 2015
Загрузка...
Из рубрикиНаука и технологии
В России предложили наказывать видеоблогеров за дезинформацию
В России тренируются запускать туристов в стратосферу
Россияне используют Яндекс на смартфонах чаще, чем Google

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны июня 2018 года (официальная розница) 146
Лучшие бюджетные смартфоны июля 2018 года (официальная розница) 93
Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года (официальная розница) 60
Внезапно, один из лучших бюджетников года. Обзор мощного ASUS Zenfone Max Pro M1 с аккумулятором на 5000 мАч 59
Быстрый обзор Xiaomi Mi A2: новый «король» по качеству камер и процессору дешевле 20 тысяч рублей 54
Лучшие смартфоны с камерой, как у iPhone 49