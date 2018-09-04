Google обвинили во вмешательстве в выборы в России

Прокуратура предупредила Google о недопустимости вмешательства в выборы в России. Об этом заявил Алексей Жафяров, замначальника управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности.





Как отметил Жафяров, само по себе письмо не требует ответной реакции от Google. Он пояснил: «Но это достаточно серьезная мера, вслед за которой уже следует привлечение к установленной законом ответственности. Все, кто с этим сталкиваются, прекрасно это понимают, поэтому мы рассчитываем, что такая большая и уважаемая компания внемлет нашему предостережению».

ЦИК и Роскомнадзор тоже выразили претензии, направив в Google официальные письма. В них указывается на недопустимость рекламы незаконных мероприятий в день выборов.

Как отметил Вадим Субботин, замглавы Роскомнадзора, на YouTube сейчас десятки специализированных каналов «ведут массированные акции» с призывами к нарушению закона. Субботин отметил: «Путем предоставления фактически неограниченных возможностей со стороны иностранных интернет-гигантов, таких как Google, рядом заинтересованных в дестабилизации обстановки в России лиц делаются попытки привлечения пользователей к незаконной деятельности в интернете».