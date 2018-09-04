В России тренируются запускать туристов в стратосферу

Компания «Стратонавтика» сообщила об успешном проведении первого испытательного пилотируемого полёта в стратосферу.


«Стратонавтика» выступает в качестве оператора стратосферных запусков с 2010 года. Её основная цель - пилотируемые полеты в стратосферу. Она совершила уже сотню запусков. Сейчас же произведён первый запуск по пилотируемой программе.

Как сообщила компания, завершён первый этап испытаний комплекса пилотируемых стратосферных полётов. В процессе была отработана процедура кластерного стратосферного запуска. Прошли успешно испытания парашюта, скафандра, системы подвески, отцепки и радиоканала телеметрии, а также была достигнута целевая высота 25 км. Кроме того, приземление произошло точно в расчётной зоне — в 50 км от точки старта.

Скафандр «Сокол» с датчиками и камерами был поднят на кластерном стратостате до высоты 25,7 км. Стратостат состоит из шести шаров-зондов, наполненных гелием.

Источник
Стратонавтика
Теги
Россия космос своя атмосфера

Комментарии

Загрузка...
Из рубрикиНаука и технологии
Google обвинили во вмешательстве в выборы в России
В России предложили наказывать видеоблогеров за дезинформацию
Россияне используют Яндекс на смартфонах чаще, чем Google

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны июня 2018 года (официальная розница) 146
Лучшие бюджетные смартфоны июля 2018 года (официальная розница) 93
Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года (официальная розница) 60
Внезапно, один из лучших бюджетников года. Обзор мощного ASUS Zenfone Max Pro M1 с аккумулятором на 5000 мАч 59
Быстрый обзор Xiaomi Mi A2: новый «король» по качеству камер и процессору дешевле 20 тысяч рублей 54
Лучшие смартфоны с камерой, как у iPhone 49