В России тренируются запускать туристов в стратосферу

Компания «Стратонавтика» сообщила об успешном проведении первого испытательного пилотируемого полёта в стратосферу.





«Стратонавтика» выступает в качестве оператора стратосферных запусков с 2010 года. Её основная цель - пилотируемые полеты в стратосферу. Она совершила уже сотню запусков. Сейчас же произведён первый запуск по пилотируемой программе.

Как сообщила компания, завершён первый этап испытаний комплекса пилотируемых стратосферных полётов. В процессе была отработана процедура кластерного стратосферного запуска. Прошли успешно испытания парашюта, скафандра, системы подвески, отцепки и радиоканала телеметрии, а также была достигнута целевая высота 25 км. Кроме того, приземление произошло точно в расчётной зоне — в 50 км от точки старта.

Скафандр «Сокол» с датчиками и камерами был поднят на кластерном стратостате до высоты 25,7 км. Стратостат состоит из шести шаров-зондов, наполненных гелием.