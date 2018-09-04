В России предложили наказывать видеоблогеров за дезинформацию

В России могут ввести специальные лицензии для видеоблогеров. С таким предложением выступил Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев в интервью «Интерфаксу».


По мнению Соловьева, это поможет в борьбе с фейковыми новостями. Он заявил: «Также есть предложения по поводу лицензии на вещание, возможно, в том числе, для тех наших коллег, которые пока занимаются самостоятельным творчеством и выпускают YouTube-каналы. Потому что все мы понимаем, что одна из главных сейчас проблем это фейк-ньюс».

Он отмечает, что в области нужно «какое-то» регулирование, «как-то договариваться об основных правилах поведения в интернете», но подчеркнул, что в России нельзя «уподобляться Китаю и "обрубать" социальные сети».

Источник
Интерфакс
Теги
Россия YOUTUBE блогер

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