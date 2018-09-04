Россияне используют Яндекс на смартфонах чаще, чем Google

Российский поисковик Яндекс впервые обогнал Google на мобильных устройствах с операционной системой Android. Об этом говорит статистика аналитического сервиса Яндекс.Радар.





Речь идёт, разумеется о российском сегменте рынка. На неделе с 13 по 19 августа из общего числа запросов доля Яндекса достигла 49,35%, тогда как доля Google составила 49,28%.





Это переломный момент для Яндекса, который обошёл Google на его же территории. Ранее поиск Google уверенно доминировал на смартфонах и планшетах с Android.

Специалисты отмечают, что такому всплеску популярности Яндеса поспособствовал запуск голосового помощника Алисы, а также решение ФАС, заставившей Google выводить предложения с альтернативами в мобильном браузере Chrome. Летом 2016 года доли Яндекса и Google составляли 38,2% и 60,1%, соотвественно, а в августе 2017 года — 42,7% и 56%.