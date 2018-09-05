«Теремок» запустил андроида-кассира в Москве

Сеть ресторанов «Теремок» запустила в Москве робота-кассира для обслуживания покупателей. Как отмечает пресс-служба компании, это произошло впервые в мире.


Человекоподобный робот «Маруся» умеет принимать заказы, оплату банковскими картами или смартфонами без установки дополнительных приложений, а также поддерживать диалог с гостями.


Первый робот заработает в ТЦ «Коламбус» в Москве с 6 сентября 2018 года по адресу: ул. Кировоградская, дом 13А. Маруся будет встречать гостей у входа в торговый центр и свободно перемещаться по выделенной территории на первом этаже.

«Маруся» разработана специально для сети ресторанов компанией «Альфа Роботикс». Производитель интегрировал в конструкцию модуль оплаты, а также написал программное обеспечение, которое позволяет роботу общаться с покупателем, предлагать блюда «Теремка», полностью оформить заказ, оплатить его с помощью банковской карты и выдать чек. По словам производителя, аналогов этого робота в мире нет.

Источник
Теремок
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