Интернет по всему миру отправят на временную профилактику

Некоммерческая общественная корпорация ICANN (Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами) предупредила о возможных сбоях интернета по всему миру 11 октября 2018 года.





Это связано первой в истории смене криптографических ключей, которые служат защитой для системы DNS (доменных имен интернета). Смена ключей назначена как раз на 11 октября. Процесс назван «обновление KSK» (ключа для подписания ключей).

Хотя корпорация ICANN предполагает, что последствия смены KSK в корневой зоне для пользователей будут минимальные, ожидается, что небольшой процент интернет-пользователей испытает сложности при разрешении доменных имен, что на нетехническом языке значит, что у них возникнут проблемы с достижением онлайн-пункта назначения.