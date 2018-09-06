Сервис Яндекс.Услуги поможет найти мастеров

Компания Яндекс анонсировала свой новый сервис — Яндекс.Услуги. Он предназначен для поиска специалистов для решения различных бытовых проблем, от ремонта стиральной машины до стрижки собаки.


На данный момент, сервис принимает заявки от мастеров и специалистов. Когда их наберётся достаточно, он откроется для заказчиков. Впрочем, на сайте самого сервиса указано, что он запуск состоится в октябре.

Сервис работает как с частными лицами, так и с компаниями из России. Они могут предлагать любые услуги, которые не противоречат законодательству. Сейчас в каталоге сервиса более 300 категорий услуг. Чтобы предложить свои услуги, нужно заполнить профиль специалиста. После проверки он станет доступен на Услугах и yandex.ru.

Заказчики смогут искать услуги и на новом сервисе, и в поиске Яндекса. Сервис будет собирать отзывы и оценки для формирования рейтинга исполнителей. В дальнейшем Яндекс будет предлагать в первую очередь тех из них, кто хорошо себя зарекомендовал.

Источник
Яндекс.Услуги
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Россия Яндекс

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