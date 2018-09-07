Одноклассники запустили платные трансляции

Команда социальной сети Одноклассники объявила о запуске возможности платных трансляций. Партнёры соцсети по запросу могут создавать трансляции с разовой оплатой за просмотр. В дальнейшем сервис появится в интерфейсе Одноклассников для всех производителей контента.


Первой новый сервис начнёт использовать Континентальная хоккейная лига: в соцсети будут транслироваться матчи 11-го сезона КХЛ.


Стоимость матча в HD-качестве будет такой же, как и на сайте лиги – 75 рублей. Купить трансляцию можно будет в официальном сообществе лиги, а после покупки посмотреть матч на любом устройстве. Например, начать на компьютере или телевизоре с технологией Smart TV и Android TV и продолжить просмотр в приложении на iOS или Android.

Источник
Одноклассники
Теги
социальная сеть одноклассники

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