Windows 7 продолжит получать обновления, если пользователи заплатят

Компания Microsoft решила предоставить желающим возможность продлить поддержку для операционной системы Windows 7. Данная версия ОС перестанет получать обновления безопасности 14 января 2020 года.


Корпоративные пользователи смогут доплатить и получать расширенные обновления безопасности Windows 7 ESU до января 2023 года. Microsoft собирается брать оплату за каждый компьютер и поднимать цену с каждым годом. Точная цена сервиса пока не называется.

Windows 7 ESU смогут получить пользователи корпоративной лицензии Windows 7 Professional и Windows 7 Enterprise. Пользователи облачного сервиса Office 365 ProPlus также смогут продолжить пользоваться им из Windows 7 до 2023 года, если оплатят расширенные обновления безопасности.

Основная фаза поддержки для Windows 7 закончилась ещё в январе 2015 года. После этого ОС не получала функциональных обновлений, а только лишь апдейты, направленные на ликвидацию уязвимостей в сфере безопасности.

Источник
Microsoft
Теги
Microsoft WINDOWS WINDOWS 7

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