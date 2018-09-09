День появления VHS

9 сентября 1892 года американский астроном Эдвард Эмерсон Барнард открыл Амальтею, третий (в порядке удаления от планеты) спутник Юпитера. Изначально он не имел звучного названия, а упоминался под именем Юпитер–5 (четыре спутника на тот момент уже были известны, и открыты еще Галилеем). Спустя год Камиль Фламмарион предложил название «Амальтея» в честь козы Амальтеи, вскормившей молоком младенца-Зевса. Однако Барнард не принял это название, посчитав, что оно не подходит столь малому объекту. В конечном итоге имя Амальтея было утверждено в 1976 Международным астрономическим союзом на XVI Генеральной ассамблее.



Юпитер и некоторые спутники (с) NASA

Стоит отметить, что Амальтея стала последним космическим спутником, открытым с Земли в ходе визуальных наблюдений. Все дальнейшие открытия делались по фотографиям, полученных с космических аппаратов разных лет.

9 сентября 1976 года компания JVC (Victor Company of Japan) официально представила домашнюю видеосистему VHS с кассетами полудюймового формата.



Видеорекордер JVC с полудюймовыми кассетами

И хотя устройство было далеко не первым видеомагнитофоном, оно предопределило дизайн и устройство тех видеомагнитофонов и плееров, которые пользовались популярностью в СССР в 80х и начале 90х. Да и само название VHS (Video Home System) стало использоваться и другими производителями, в том числе конкурентами JVC.

9 сентября 1983 года Nintendo выпустила первую версию игры Mario Bros. для восьмибитной платформы Nintendo Entertainment System (NES). Изначально игра задумывалась как ответвление (spin-off) от серии Donkey Kong, в ней Марио сменил профессию с плотника на сантехника.



Mario Bros. 1983 года

Первая игра серии не пользовалась большим успехом в России, да и в мире ее продажи шли не самым лучшим образом из-за кризиса игровой индустрии. Однако портирование на все возможные платформы (Apple II, Atari 400/800, ZX Spectrum, Commodore 64) принесло значительный рост популярности и прибыли. Дальнейшим продолжением серии стала легендарная Super Mario Bros., вышедшая в 1985 году.