Глава Aliexpress перестанет руководить компанией

Китайский миллиардер Джек Ма (Jack Ma), глава гигантского ритейлера Alibaba Group, оставит руководство компанией. Это событие произойдёт через год, 10 сентября 2019 года, как раз в двадцатилетний юбилей компании.





На 54-летнего Джека Ма место придёт Дэниэл Чжан (Daniel Zhang), сейчас занимающий пост генерального директора Alibaba. Джек Ма останется членом совета директоров Alibaba Group до ежегодного собрания акционеров в 2020 году. Также он останется во главе Alibaba Partnership,

Как отметил Джек Ма в своём открытом письме, он хотел бы вернуться в сферу образования и он ещё достаточно молод, чтобы попробовать что-нибудь новое.