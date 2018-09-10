Apple начнёт снимать фильмы и сериалы

Компания Apple может запустить собственный потоковый видеосервис, как у Netflix и Amazon. На нём будут транслироваться, в том числе, и созданные самой Apple сериалы и передачи.


Очередным шагом к этому стала покупка международных прав на документальный фильм «Королева слонов» (The Elephant Queen) и мультфильм «Волки-перевертыши» (Wolfwalkers). Фильм про слониху, ведущую стадо на водопой, дебютировал в минувшие выходные на кинофестивале в Торонто.

Сервис Apple должен заработать в марте 2019 года. В прошлом году компания инвестировала почти миллиард долларов на приобретение и создание оригинального контента для своего будущего стримингового сервиса, включая перезапуск сериала «Удивительные истории» (Amazing Stories) Стивена Спилберга, «Звездный крейсер Галактика» (Battlestar Galactica’s) Рональда Мура и адаптацию «Основания» (Foundation) Айзека Азимова.

Источник
Deadline
Теги
Apple AMAZON Netflix

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