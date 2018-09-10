Работники Илона Маска управляют огромными машинами контроллером для Xbox

Компания Boring Company, принадлежащая Илону Маску, поделилась в своём аккаунте Twitter интересным видео. В ролике сотрудник компании управляет огромной буровой машиной с помощью контроллера для игровой приставки Xbox.





Ролик подписан как «Лучшая в мире видеоигра». Как отметил Маск в своём твиттере, речь идёт о тестировании нового агрегата Boring Company. Компания Boring Company на самом деле не «скучна», а «буровая» в названии заложена игра слов на английском. Она была основана Илоном Маском в 2016 году как инфраструктурная и туннельная строительная компания.

Отметим, что это уже не первый раз, когда игровой контроллер используется для неигровой деятельности. Ранее в этом году ядерная подводная лодка USS Colorado вышла в эксплуатацию с контроллером Xbox 360 для управления макетами фотоники, датчиками которые функционирует аналогично перископу.