Почта России ускорила доставку из AliExpress в два раза

Почта России открыла новый маршрут доставки нерегистрируемых международных отправлений из Китая жителям Дальнего Востока, Сибири, Урала и Москвы. Об этом сообщила пресс-служба компании.


К нерегистрируемым отправлениям относятся посылки легче 2 кг и стоимостью менее 10 долларов. Ежедневно наземная почта из Гонконга приходит морем во Владивосток, а оттуда следует в места международного почтового обмена во Владивостоке, Новосибирске, Екатеринбурге и Москве. Доставка отправлений осуществляется поездом Почты России, курсирующим каждый день по маршруту Владивосток-Москва.

Ранее нерегистрируемая почта доставлялась из Китая в основном автомобильным транспортом. Регистрируемые отправления, имеющие приоритет при доставке, по-прежнему будут доставляться авиатранспортом. Расширение каналов доставки из КНР обусловлено значительным ростом числа почтовых отправлений от китайских интернет-магазинов.

По словам генерального директора AliExpress в России Лю Вейя, новый маршрут будет приходиться до 40% всех посылок AliExpress. В результате, срок доставки заказов снизится до 14 дней, тогда как ранее на доставку уходило до 40 дней.

Источник
Почта России
Теги
Россия почта россии AliExpress

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