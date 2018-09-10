В России появится новый способ подтверждения личности в интернете

В России разрабатывают облачную подпись, с помощью которой пользователи смогут подтверждать свою личность в интернете. Об этом рассказало издание РИА Новости со ссылкой на слова Дмитрия Пескова, спецпредставителя президента России по цифровому развитию.


С помощью такой подписи пользователь сможет заверять со своего смартфона различные документы. При этом подпись будет храниться не на флешке, а в облаке. По словам Пескова, чтобы это можно было воплотить в жизнь, потребуется окончательно легализовать электронные документы, электронные контракты.

Песков пояснил: «Одно из ключевых предложений – это механизм идентификации пользователей интернета, основанный на так называемой облачной подписи. Сегодня существует электронная подпись. Но это долго, сложно, дорого, неудобно. А нам нужна простая и понятная облачная подпись, с помощью которой человек мог бы регистрировать все свои действия в интернете, проводить сделки».

Источник
РИА Новости
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