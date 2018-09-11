В России запускают свой AliExpress

Российский фонд прямых инвестиций, МегаФон и Mail.Ru Group объявии о стратегческом партнёрстве с китайской Alibaba Group, являющейся мировым лидером в сфере интернет-коммерции.


В рамках сотрудничества компании совместное предприятие в области социальной коммерции в России и СНГ. Планируется, что совместное предприятие интегрирует в себя ключевые платформы электронной коммерции в России. Оно будет строиться, в том числе на текущем бизнесе AliExpress в России.

Alibaba Group сделает бизнес AliExpress в России частью нового совместного предприятия, которое будет включать в себя текущие локальные и трансграничные операционные активы Alibaba Group в России, в том числе бизнес международной платформы электронной коммерции AliExpress и российской площадки Tmall.

РФПИ станет стратегическим участником AliExpress Russia, приобретя общую долю в 13%. МегаФон продаст Alibaba Group свою долю в 10% в Mail.Ru Group в обмен на 24% доли в AliExpress Russia. Mail.Ru Group передаст предприятию свой бизнес электронной коммерции Pandao, вложит деньги и интегрирует платформу со своими продуктами. Доля компании в AliExpress Russia составит 15%.

После завершения всех транзакций, владельцами AliExpress Russia станут Alibaba Group (48%), МегаФон (24%), Mail.Ru Group (15%) и РФПИ (13%).

Источник
МегаФон
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Россия мегафон Mail.Ru AliExpress ALIBABA РФПИ

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