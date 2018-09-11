День, когда Nokia начали уничтожать изнутри

11 сентября 1985 года «международный исследователь комет» (International Cometary Explorer, ICE) впервые пролетел сквозь хвост кометы. Космический аппарат создавался совместными усилиями США и Европы для перехвата комет и изучения её физических свойств. Результаты химического анализа ещё раз подтвердили безвредность газов, сопутствующих небесному телу, для земной атмосферы.

Космический аппарат International Cometary Explorer
Космический аппарат International Cometary Explorer

Дело в том, что с кометами человечество связывало множество опасений: ещё в начале XVIII века английский астроном Эдмунд Галлей предсказал, что Земле предстоит пройти сквозь хвост крупнейшей кометы уже в 1910 году. После того, как последующие снимки астрономов показали, что в спектре кометы содержится циан (синерод) и угарный газ, общественность начала паниковать — свойства смертоносного цианистого калия были всем хорошо известны.

Пока журналисты взахлеб распинались о конце света от кометы Галлея, растянувшейся на десятки миллионов километров, а аферисты продавали таблетки с «противоядием», ученые безуспешно пытались изучить её свойства. Закончилось всё тем, что чуть раньше, в 1909 году, Земля прошла сквозь смесь газа и пыли в хвосте кометы без каких-либо повреждений — концентрация вредоносного газа в хвосте кометы оказалась пренебрежимо мала, и даже самые чувствительные приборы не зафиксировали аномальных явлений после прохождения сквозь угрожающий химический состав.

11 сентября 2005 года Mitsubishi выпустила первый в мире бесконтактный считыватель отпечатков пальцев. Устройство получило громоздкое название Finger Transmission Authentication Device и анализировало изменения в количестве света, поступающего сквозь ткани пальца. Поэтому сканирование на расстоянии проходило безошибочно даже в случае с влажной кожей.

Mitsubishi Finger Transmission Authentication
Mitsubishi Finger Transmission Authentication

Такой сканер не был рекордно компактным и, главным образом, предназначался для промышленных целей — в одном из вариантов исполнения считыватель устанавливался в сейфы и шкафы с документами, в другом — на проходных промышленных объектов особой важности. В открытую продажу попала лишь первая вариация устройства и стоила каких-то $4500.

Напомним, что массовое распространение дактилоскопических датчиков началось после выхода в свет смартфона Apple iPhone 5S, оснащенного сканером TouchID.

11 сентября 2010 года пост исполнительного директора Nokia получил Стивен Элоп, который ранее руководил одним из подразделений Microsoft. Именно с его кандидатурой ценители финского бренда связывают последующий крах телефонного подразделения и его продажу компании-разработчику Windows.

Союз Nokia и Microsoft стал для финской компании фатальным
Союз Nokia и Microsoft стал для финской компании фатальным

За один лишь переход в Nokia Элоп получил $6 млн. Впрочем, тогда компания могла позволить себе такие траты — доля Nokia измерялась 31% от всех проданных в мире телефонов.

Практически сразу же после вступления в должность Элоп настоял на смене курса компании и выступил за стратегический союз с Microsoft. Последний был достигнут уже в 2011 году, вскоре после чего Nokia остановила развитие операционных системы Symbian и Meego и сконцентрировалась на выпуске смартфонов на базе Windows Phone.

К сожалению, новые смартфоны не снискали ожидаемой от них популярности, и, спустя пару лет, Nokia была продана Microsoft за $7,18 млрд вместе с правом выпуска смартфонов «Nokia» последующие 10 лет. А всего год назад редмондская корпорация провела ребрендинг линейки Lumia, после чего смартфоны Nokia как таковые перестали существовать.

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