Госдума ужесточит антипиратские законы

В России могут изменить законодательство, связанное с авторским правом. Об этом рассказал вице-премьер РФ Максим Акимов журналистам «Интерфакса».


По его мнению, антипиратские законы необходимо необходимо усовершенствовать из-за конфликта между Яндексом и правообладателями. Соответствующие поправки могут быть внесены в Госдуму до конца года.

Акимов заявил: «Что касается регулирования данных с точки зрения авторских прав и прав на интеллектуальную собственность, конечно, совершенствование законодательства, в том числе антипиратского, точно нужно». В поправках он планирует «более четко определить права сторон».

Кроме того, Минкульт на днях уже опубликовал законопроект «О внесении изменений в статью 15.2 Федерального закона „Об информации, информационных технологиях и о защите информации”». В нём предусматриваются более жёсткие сроки на выполнение требований суда. Если сейчас даётся шесть рабочих дней на переговоры и сутки на выполнение, то новый законопроект предлагает блокировать ресурс в течение суток после получения судебного постановления.

Напомним, в конце августа от Яндекса потребовали по решению Мосгорсуда удалить из поисковой выдачи ссылки на пиратские сайты с сериалами «Домашний арест», «Вне игры», шоу «Мистические истории» и анимационный сериал «Осторожно земляне» от каналов ТНТ, ТВ-3, 2х2, «Супер», принадлежащих Газпром-медиа.

Сначала Яндекс отказывался выполнить требования Роскомнадзора, но затем удалил ссылки на пиратские сайты из поисковой выдачи из-за угрозы блокировки всех своих сервисов. Тогда компания подчеркнула, что продолжает считать требования необосноваными и несоответствующими текущему законодательству. Она собирается оспаривать их в суде.

Яндекс обжаловал решение суда, а телеканалы Газпром-медиа подал новый иск с требованием к Яндексу «прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещений пиратских копий произведений на сайте поисковика» и компенсации за нарушенные права в 40 тысяч рублей.

Источник
Интерфакс
Теги
Россия Яндекс закон пиратство авторское право госдума

Комментарии

Загрузка...
Из рубрикиНаука и технологии
День выхода первого компьютера с жёстким диском
Ferra.ru проведет трансляцию анонса iPhone XS
Названы самые быстро дешевеющие модели iPhone

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны июня 2018 года (официальная розница) 148
Лучшие бюджетные смартфоны июля 2018 года (официальная розница) 94
Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года (официальная розница) 80
Внезапно, один из лучших бюджетников года. Обзор мощного ASUS Zenfone Max Pro M1 с аккумулятором на 5000 мАч 61
Быстрый обзор Xiaomi Mi A2: новый «король» по качеству камер и процессору дешевле 20 тысяч рублей 54
Лучшие смартфоны с камерой, как у iPhone 54