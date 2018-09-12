Госдума ужесточит антипиратские законы

В России могут изменить законодательство, связанное с авторским правом. Об этом рассказал вице-премьер РФ Максим Акимов журналистам «Интерфакса».





По его мнению, антипиратские законы необходимо необходимо усовершенствовать из-за конфликта между Яндексом и правообладателями. Соответствующие поправки могут быть внесены в Госдуму до конца года.

Акимов заявил: «Что касается регулирования данных с точки зрения авторских прав и прав на интеллектуальную собственность, конечно, совершенствование законодательства, в том числе антипиратского, точно нужно». В поправках он планирует «более четко определить права сторон».

Кроме того, Минкульт на днях уже опубликовал законопроект «О внесении изменений в статью 15.2 Федерального закона „Об информации, информационных технологиях и о защите информации”». В нём предусматриваются более жёсткие сроки на выполнение требований суда. Если сейчас даётся шесть рабочих дней на переговоры и сутки на выполнение, то новый законопроект предлагает блокировать ресурс в течение суток после получения судебного постановления.

Напомним, в конце августа от Яндекса потребовали по решению Мосгорсуда удалить из поисковой выдачи ссылки на пиратские сайты с сериалами «Домашний арест», «Вне игры», шоу «Мистические истории» и анимационный сериал «Осторожно земляне» от каналов ТНТ, ТВ-3, 2х2, «Супер», принадлежащих Газпром-медиа.

Сначала Яндекс отказывался выполнить требования Роскомнадзора, но затем удалил ссылки на пиратские сайты из поисковой выдачи из-за угрозы блокировки всех своих сервисов. Тогда компания подчеркнула, что продолжает считать требования необосноваными и несоответствующими текущему законодательству. Она собирается оспаривать их в суде.

Яндекс обжаловал решение суда, а телеканалы Газпром-медиа подал новый иск с требованием к Яндексу «прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещений пиратских копий произведений на сайте поисковика» и компенсации за нарушенные права в 40 тысяч рублей.