День выхода первого компьютера с жёстким диском

13 сентября 1956 года был представлен первый коммерческий компьютер, который использовал в качестве хранилища данных жёсткий диск. ЭВМ называлась IBM 305 RAMAC и сдавалась в аренду за $3200 в месяц (около $27000, если переводить в доллары 2015 года). Компьютер весил больше тонны и занимал комнату 9 на 15 метров. Винчестер, способный хранить 20 МБ, был 152 см в длину , 74 см в ширину и 172 см в высоту. Четыре его диска, на каждый из которых помещалось 5 МБ, были диаметром 61 см. Скорость вращения блинов составляла всего 1200 оборотов в минуту. IBM хвалилась, что новый «девайс» мог заменить 64 000 перфокарт.



Первый компьютер с жёстким диском

13 сентября 2006 года в Сан-Франциско на специальном мероприятии для журналистов Apple представила новые модели медиаплееров iPod и музыкальных плееров iPod nano.

Что касается медиаплееров iPod (тогда он еще не назывался iPod сlassic — этот ретроним устройство получит в 2007 году), то в сентябре 2006 вышло лишь небольшое обновление пятого поколения, появившегося на рынке в 2005 году. В линейке по-прежнему было по сути два устройства: с жёстким диском на 30 ГБ, как и раньше, и на 80 ГБ вместо прежних 60-ти. Кроме этого было также увеличено время автономной работы. В остальном же iPod остался прежним: с 2,5-дюймовым дисплеем, разрешение которого составляло 320х240 пикселей. Также он был известен под названием iPod Video, так как до этого iPod'ы не умели воспроизводить видео, а с пятого поколения поддерживали форматы MP4 и H.264.



iPod Video

Представленный в тот же осенний день iPod nano обновили до второго поколения, но, опять-таки, изменений было очень мало. Само значительное — пластиковый корпус, которым обладал плеер первого поколения и на который было огромное количество жалоб за его неустойчивость к отпечаткам пальцев и царапинам — заменили на алюминиевый. Еще одно значительное улучшение — максимальный объём флэш-памяти вырос с 4 до 8 ГБ. Также Apple удалось добиться серьёзного увеличения автономности — 24 часа вместо 14.



iPod nano