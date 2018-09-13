Facebook будет автоматически банить «оскорбительные мемы»

Компания Facebook объявила о запуске нейросети Rosetta. Она способная распознавать текст на изображениях и видео и призвана помочь модераторам в борьбе со спамом, а также оскорбительным контентом.





Нейросеть использует технологию оптического распознавания текста, которая была создана Facebook ещё в 2015 году. Она определяет прямоугольные области, содержащие текст, а затем проводит распознавание и перевод картинки в текст. Видео обрабатывается покадрово аналогичным образом.

Таким образом, будут автоматически определяться картинки и видео с оскорбительным контентом на разных языках. Система не ограничивается лишь английским, на данный момент поддерживаются различные языки, включая арабский и хинди.