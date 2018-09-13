Facebook будет автоматически банить «оскорбительные мемы»

Компания Facebook объявила о запуске нейросети Rosetta. Она способная распознавать текст на изображениях и видео и призвана помочь модераторам в борьбе со спамом, а также оскорбительным контентом.


Нейросеть использует технологию оптического распознавания текста, которая была создана Facebook ещё в 2015 году. Она определяет прямоугольные области, содержащие текст, а затем проводит распознавание и перевод картинки в текст. Видео обрабатывается покадрово аналогичным образом.

Таким образом, будут автоматически определяться картинки и видео с оскорбительным контентом на разных языках. Система не ограничивается лишь английским, на данный момент поддерживаются различные языки, включая арабский и хинди.

Источник
Facebook
Теги
социальная сеть фейспалм FACEBOOK

Комментарии

Загрузка...
Из рубрикиНаука и технологии
Microsoft мешает ставить в Windows 10 браузеры Chrome и Firefox
Google отказалась от инновационной альтернативы Gmail
Топ-менеджеры Tesla бегут из компании

Обсуждаемое

Лучшие бюджетные смартфоны июня 2018 года (официальная розница) 149
Лучшие бюджетные смартфоны июля 2018 года (официальная розница) 94
Лучшие бюджетные смартфоны августа 2018 года (официальная розница) 83
Внезапно, один из лучших бюджетников года. Обзор мощного ASUS Zenfone Max Pro M1 с аккумулятором на 5000 мАч 61
Лучшие смартфоны с камерой, как у iPhone 54
Быстрый обзор Xiaomi Mi A2: новый «король» по качеству камер и процессору дешевле 20 тысяч рублей 54