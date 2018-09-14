Цифра дня: Какой объем рынка интернет-пиратства фильмов в России?

Цифра дня:

85 000 000

объем рынка интернет-пиратства фильмов в России.

Компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, оценила объем рынка интернет-пиратства в России за 2017 год. По данным экспертов, его рост составил 21% по сравнению с прошлым годом и достиг 85 млн долларов.


Количество запросов в популярных поисковых системах на просмотр фильмов и сериалов бесплатно составил почти 10 млрд за год.

Таким образом, в среднем, исходя из суммарной аудитории Интернета прошлого года по России (около 90 млн), на каждого пользователя в среднем приходится порядка 110 просмотров пиратских копий кинокартин.

Рост числа краж контента с экранов кинотеатров привел к тому, что количество пиратских копий фильмов составило 211 единиц в 2017 году, что более чем в 6 раз превышает показатель годом ранее (33 «экранки»). При этом только за первые 9 месяцев 2018 года количество опубликованных «экранок» уже перевалило за отметку в 280 копий. Таким образом, почти каждая кинокартина, вышедшая в 2018 году в прокат, была скопирована пиратами и выложена в сеть.

Источник
Group-IB
Теги
Россия пиратство авторское право

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