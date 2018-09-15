Первый реактивный пассажирский самолёт в СССР

15 сентября 1956 года на трассы Аэрофлота вышел первый реактивный пассажирский лайнер Ту-104. История этого самолёта началась ещё в 1953 году, когда КБ Туполева получило задание создать реактивный пассажирский лайнер. За основу, чтобы не терять время, туполевцы взяли разработанный только что бомбардировщик Ту-16. В техническом задании на Ту-104 было указано, что машина должна брать на борт до 50 пассажиров и до 1250 кг груза, летать со скоростью 959-1000 км/ч на расстояние от 3200 до 3500 км и иметь длину разбега не более 1650 м. От бомбардировщика лайнеру досталась кабина, крылья, гондолы двигателей, шасси, а также навигационные приборы, а вот все остальные детали конструировали заново. В декабре 1954 года госкомиссия утвердила макет, а уже в марте 1955 года была построена опытная машина. В мае 1956 года первые машины после испытаний поступили в гражданский воздушный флот, а 15 сентября Ту-104 произвёл первый регулярный рейс по маршруту Москва-Омск-Иркутск. Таким образом, от начала разработки лайнера до его серийной эксплуатации прошло менее трёх лет.



Самолёт Ту-104

15 сентября 1968 года космическая станция Зонд-5 впервые облетела вокруг луны. По космическим масштабам, автоматический аппарат прошёл буквально «впритирку» к Луне, всего в 1900 километрах. Управление станцией велось на расстоянии около 400 тысяч километров. Именно в этот день СССР объявил о новой победе в космосе, первом в истории облёте Луны беспилотным космическим кораблём. Полёт Зонд-5 позволил впервые решить сложнейшую научно-техническую задачу возвращения на Землю аппарата летящего со 2-й космической скоростью по трассе Луна-Земля. Интересно, что на корабле Зонд-5 находилась черепаха, которая стала первым существом в истории, которое облетело Луну и вернулось на Землю.



Космический аппарат Зонд-5

15 сентября 1997 года зарегистрирован домен Google.com. Основатели будущей корпорации, Ларри Пейдж и Сергей Брин познакомились за пару лет до этого, в 1995 году в Стэнфордском университете. И уже в 1996 году они начинают разработку поискового механизма BackRub. После года работы системы на серверах Стэнфорда, её трафик превысил пропускную способность сетей университета и друзья приходят к мнению, что настало время расти. Кроме того, они решают выбрать новое название. Google произошло от искажённого слова googol, которое означает число десять в сотой степени. Впервые название Google использовалось в домене Google.stanford.edu.Несмотря на то, что домен был зарегистрирован ещё в 1997 году, заявление о регистрации компании друзья подали лишь через год, 4 сентября 1988 года. Тем не менее, 15 сентября считается днём рождения компании Google и её основного домена Google.com.



Первый логотип Google