Tesla остановила производство из-за пожара на заводе

Компании Tesla пришлось приостановить производство на одной из своих фабрик из-за пожара. Пожар произошёл на её заводе Tesla Gigafactory в Неваде вечером в субботу, 15 сентября.


Производство было временно приостановлено для эвакуации сотрудников из здания. Утром в воскресенье производство было возобновлено. Пока неясно, какой ущерб был нанесён компании, но уже понятно, что обошлось без жертв и травм.

Как сообщил представитель компании, эвакуация проводилась в качестве меры предосторожности. Пожар захватил покрытие охлаждающей трубы у печи на третьем этаже фабрики и был быстро локализован. Расследование по данному инциденту ещё проводится.

Завод Tesla Gigafactory в Неваде производит моторы для автомобилей моделей Model 3 и аккумуляторные батареи.

Источник
Reuters
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