Украинцы перенесли события Евромайдана в виртуальную реальность

Накануне пятой годовщины протестов в Киеве коллектив из 14 журналистов, дизайнеров и программистов New Cave Media разработали программу Aftermath VR: Euromaidan, которая позволит владельцу очков виртуальной реальности пройти по площади Независимости Киева в разгар народных протестов, 20 февраля 2014 года.









Программисты и журналисты разрабатывают VR-реконструкцию событий Евромайдана

Авторы утверждают, что они хотели передать героизм медработников, которые эвакуировали раненных после столкновений милиции с протестующими; трагедию гибели демонстрантов и атмосферу отчаяния, которая охватила майдан в последние минуты правления Виктора Януковича.



Украина во время Евромайдана

Для создания виртуальной площади Независимости Киева разработчики использовали 200 тысяч изображений, виртуальное пространство в программе составляет 200 метров. Все источники финансирования VR-тура не называются, но известно, что коллектив разработчиков получил грант в размере $20000 от Google Labs.

Один из соавторов проекта, фотожурналист Алексей Фурман, выразил надежду, что детальная картина трагедии поможет многим соотечественникам справиться с «пост-травматическим синдромомом» и донесёт правдивую информацию о том, насколько кровопролитными были протесты в столице Украины.

20 февраля 2014 в ходе протестных акций «Евромайдана» митингующие вступили в столкновение с подразделениями силовых ведомств. По версии Министерства здравоохранения Украины в ходе акций протеста в Киеве и в регионах Украины погибло 106 человек.