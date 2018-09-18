День, когда в космос отправилась первая туристка

18 сентября 2006 года свой полет на МКС совершила первая в мире космическая туристка. Американка персидского происхождения Ануше Ансари должна была стать пятым по счёту космическим туристом в истории человечества, но японский предприниматель Дайсукэ Эномото не смог полететь в космос «по медицинским показателям» и женщина-учёный отправилась покорять космос раньше намеченного срока.

Экипаж корабля «Союз ТМА-9»
Экипаж корабля «Союз ТМА-9»

Даже после долгих тренировок космических туристов не отправляли на МКС в одиночку — Ансари помогал экипаж из российского и американского космонавтов Михаила Тюрина и Майкла Лопес-Алегриа. «Космический туризм» продлился 8 дней, за которые Ансари стартовала на космическом корабле «Союз ТМА-9», пристыковалась к МКС, провела опыты касательно космической радиации и невесомости (да-да, просто сделать селфи и порхать по космическому кораблю даже туристам не разрешается) и вернулась уже на другом корабле («Союз ТМА-8») и с другим экипажем (Павел Виноградов и Джеффри Уильямс). Правда, Ансари всё-таки успевала вести блог в течение поездки: если кому интересно почитать (на английском) — вот он.

Ануше Ансари на борту МКС
Ануше Ансари на борту МКС

Напомним, что первая женщина-космонавт, Валентина Терешкова, была родом из Советского Союза и совершила полет на корабле Восток-6 16 июня 1963 года.

18 сентября 1830 года в США состоялась гонка между одним из первых локомотивов в мире и лошадью. Этот поединок машины и скакуна предложил американский изобретатель Питер Купер — по его задумке результат гонки должен был убедить общественность в эффективности локомотивов на паровой тяге.

Дело в том, что начале 19 века железная дорога представляла собой довольно странное зрелище: между населенными пунктами по рельсам перемещались… модифицированные для ж/д полотна кареты с лошадьми. Не от хорошей жизни, конечно — в те времена двигатели не отличались эффективностью, а их лучшие образцы едва могли справиться с перевозкой нескольких десятков пассажиров на дальние расстояния.

Типичный железнодорожный состав начала 19 века выглядел так
Типичный железнодорожный состав начала 19 века выглядел так

Конечно, разработанный Питером Купером локомотив под названием «Tom Thumb» (англ. «Мальчик с пальчик») не был первым в своём роде — первые локомотивы на паровой тяге были разработаны в Великобритании, но были штучным товаром и обходились американцам очень дорого. Победа над лошадью в поединке могла убедить инвесторов начать производство железнодорожной техники на территории США.

Гонка проходила на участке между Балтимором и Элликот-сити (штат Мэриленд), ради неё на этом участке даже специально проложили железнодорожные пути. Уже вскоре после старта локомотив с вагоном, в котором расположились любопытствующие чиновники и друзья изобретателя, разогнался до 30 км/ч и оставил лошадь позади.

Но радость инженеров была недолгой — уже скоро вышел из строя вентилятор охлаждения и двигатель начал резко терять мощность, а экипаж во главе с лошадью пришёл к финишу первым.

Как ни странно, проигрыш машины ничуть не огорчил пассажиров — промышленники были настолько впечатлены поездкой, что единогласно одобрили производство паровых локомотивов, правда, попросив сначала повысить надёжность конструкции.

Блогеров с зеркальными фотоаппаратами в 1830 году рядом не оказалось, но гонка выглядела примерно так
Блогеров с зеркальными фотоаппаратами в 1830 году рядом не оказалось, но гонка выглядела примерно так

Поломка тестового образца не была сюрпризом — его производили буквально «на коленке»: двигатель, работающий на антраците, был изготовлен из ружейных стволов (универсальное сырьё на Диком Западе), а платформа локомотива была переделана из простой грузовой кареты, которая ранее управлялась лошадью.

Оригинальный локомотив не дожил до наших дней, но его точная копия хранится в железнодорожном музее Балтимора и Огайо. На ней даже можно проехаться и прочувствовать всё то, что испытали достопочтенные господа, определившие будущее ж/д транспорта в США.

18 сентября 1998 года было создано «министерство доменных имен» — международная организация ICANN. Именно эта организация сегодня контролирует развитие Интернета на международном уровне. Благодаря ей и появились доменные имена международного значения, такие, например, как .ru, .us и другие.

Строго говоря, «региональные суффиксы» в Интернете выдавались и ранее: первоначально этим занимался Университет Южной Калифорнии — не секрет, что всемирная сеть сформировалась из проекта ARPANET, который министерство обороны США требовало от учёных. Университет занимался распределением доменных имен вплоть до 1991 года.

ICANN - регистратор международного уровня
ICANN - регистратор международного уровня

Затем такие полномочия перешли к организации Network Solution Inc (NSI), которая, будучи монополистом в своём деле, могла устанавливать любые цены за регистрацию доменных имен в будущем. Международную интернет-общественность (а она уже в 1990-е была достаточно многочисленно) такая картина не устроила, поэтому права на регистрацию отняли у «коммерсантов» и передали «временной» некоммерческой организации ICANN.

Руководило всей этой вакханалией правительство США, которое до последнего момента оставляло за собой право «рулить Интернетом», не советуясь с окружающими. После появления ICANN ситуация стала менее напряжённой — организация на деле доказала свой нейтралитет в международном Интернет-регулировании, но де-факто ICANN остаётся подотчётной Министерству торговли США. Американское правительство вроде бы не против выхода «министерства доменных имен» в открытое плавание, но обсуждение этого вопроса откладывается больше 10 лет подряд, под предлогом «вроде бы и так хорошо, давайте обсудим это в другой раз».

После того, как бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден рассказал о глобальной слежке под началом разведслужб США, дебаты о передаче полномочий ICANN другой организации разгорелись вновь. Но страны-участники обсуждения так и не смогли договориться, кто станет правопреемником нынешнего регулятора, как и гарантировать, что «новый ICANN» не станет злоупотреблять своим положением.

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день в истории ICANN

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