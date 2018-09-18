День, когда в космос отправилась первая туристка

18 сентября 2006 года свой полет на МКС совершила первая в мире космическая туристка. Американка персидского происхождения Ануше Ансари должна была стать пятым по счёту космическим туристом в истории человечества, но японский предприниматель Дайсукэ Эномото не смог полететь в космос «по медицинским показателям» и женщина-учёный отправилась покорять космос раньше намеченного срока.



Экипаж корабля «Союз ТМА-9»

Даже после долгих тренировок космических туристов не отправляли на МКС в одиночку — Ансари помогал экипаж из российского и американского космонавтов Михаила Тюрина и Майкла Лопес-Алегриа. «Космический туризм» продлился 8 дней, за которые Ансари стартовала на космическом корабле «Союз ТМА-9», пристыковалась к МКС, провела опыты касательно космической радиации и невесомости (да-да, просто сделать селфи и порхать по космическому кораблю даже туристам не разрешается) и вернулась уже на другом корабле («Союз ТМА-8») и с другим экипажем (Павел Виноградов и Джеффри Уильямс). Правда, Ансари всё-таки успевала вести блог в течение поездки: если кому интересно почитать (на английском) — вот он.



Ануше Ансари на борту МКС

Напомним, что первая женщина-космонавт, Валентина Терешкова, была родом из Советского Союза и совершила полет на корабле Восток-6 16 июня 1963 года.

18 сентября 1830 года в США состоялась гонка между одним из первых локомотивов в мире и лошадью. Этот поединок машины и скакуна предложил американский изобретатель Питер Купер — по его задумке результат гонки должен был убедить общественность в эффективности локомотивов на паровой тяге.

Дело в том, что начале 19 века железная дорога представляла собой довольно странное зрелище: между населенными пунктами по рельсам перемещались… модифицированные для ж/д полотна кареты с лошадьми. Не от хорошей жизни, конечно — в те времена двигатели не отличались эффективностью, а их лучшие образцы едва могли справиться с перевозкой нескольких десятков пассажиров на дальние расстояния.



Типичный железнодорожный состав начала 19 века выглядел так

Конечно, разработанный Питером Купером локомотив под названием «Tom Thumb» (англ. «Мальчик с пальчик») не был первым в своём роде — первые локомотивы на паровой тяге были разработаны в Великобритании, но были штучным товаром и обходились американцам очень дорого. Победа над лошадью в поединке могла убедить инвесторов начать производство железнодорожной техники на территории США.

Гонка проходила на участке между Балтимором и Элликот-сити (штат Мэриленд), ради неё на этом участке даже специально проложили железнодорожные пути. Уже вскоре после старта локомотив с вагоном, в котором расположились любопытствующие чиновники и друзья изобретателя, разогнался до 30 км/ч и оставил лошадь позади.

Но радость инженеров была недолгой — уже скоро вышел из строя вентилятор охлаждения и двигатель начал резко терять мощность, а экипаж во главе с лошадью пришёл к финишу первым.

Как ни странно, проигрыш машины ничуть не огорчил пассажиров — промышленники были настолько впечатлены поездкой, что единогласно одобрили производство паровых локомотивов, правда, попросив сначала повысить надёжность конструкции.



Блогеров с зеркальными фотоаппаратами в 1830 году рядом не оказалось, но гонка выглядела примерно так

Поломка тестового образца не была сюрпризом — его производили буквально «на коленке»: двигатель, работающий на антраците, был изготовлен из ружейных стволов (универсальное сырьё на Диком Западе), а платформа локомотива была переделана из простой грузовой кареты, которая ранее управлялась лошадью.

Оригинальный локомотив не дожил до наших дней, но его точная копия хранится в железнодорожном музее Балтимора и Огайо. На ней даже можно проехаться и прочувствовать всё то, что испытали достопочтенные господа, определившие будущее ж/д транспорта в США.

18 сентября 1998 года было создано «министерство доменных имен» — международная организация ICANN. Именно эта организация сегодня контролирует развитие Интернета на международном уровне. Благодаря ей и появились доменные имена международного значения, такие, например, как .ru, .us и другие.

Строго говоря, «региональные суффиксы» в Интернете выдавались и ранее: первоначально этим занимался Университет Южной Калифорнии — не секрет, что всемирная сеть сформировалась из проекта ARPANET, который министерство обороны США требовало от учёных. Университет занимался распределением доменных имен вплоть до 1991 года.



ICANN - регистратор международного уровня

Затем такие полномочия перешли к организации Network Solution Inc (NSI), которая, будучи монополистом в своём деле, могла устанавливать любые цены за регистрацию доменных имен в будущем. Международную интернет-общественность (а она уже в 1990-е была достаточно многочисленно) такая картина не устроила, поэтому права на регистрацию отняли у «коммерсантов» и передали «временной» некоммерческой организации ICANN.

Руководило всей этой вакханалией правительство США, которое до последнего момента оставляло за собой право «рулить Интернетом», не советуясь с окружающими. После появления ICANN ситуация стала менее напряжённой — организация на деле доказала свой нейтралитет в международном Интернет-регулировании, но де-факто ICANN остаётся подотчётной Министерству торговли США. Американское правительство вроде бы не против выхода «министерства доменных имен» в открытое плавание, но обсуждение этого вопроса откладывается больше 10 лет подряд, под предлогом «вроде бы и так хорошо, давайте обсудим это в другой раз».

После того, как бывший сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден рассказал о глобальной слежке под началом разведслужб США, дебаты о передаче полномочий ICANN другой организации разгорелись вновь. Но страны-участники обсуждения так и не смогли договориться, кто станет правопреемником нынешнего регулятора, как и гарантировать, что «новый ICANN» не станет злоупотреблять своим положением.