Twitter вернёт хронологическую выдачу постов

Компания Twitter вскоре вернёт хронологический порядок в ленте. Об этом сообщила команда службы поддержки Twitter.





По словам разработчиков, они услышали отклики от пользователей, которые предпочитают хронологический порядок в ленте твитов, а не "по важности". В ближайшие недели начнётся тестирование возможности переключаться между этими двумя режимами.

Кроме того, изменилось поведение ленты при выключенной настройке «Показывать сначала лучшие твиты» (‘Show me the best Tweets first’). Когда пользователь отключает её, также из ленты пропадут подборки пропущенных твитов, которые многих раздражали.

Напомним, нехронологическая ленты "по важности" была запущена Twitter в 2016 году. Твиты в ленте "по важности" выбираются с учетом тем, которые наиболее интересны пользователю. На самый верх помещаются самые важные и интересные твиты. Они отбираются в зависимости от того, с какими аккаунтами и твитами пользователь взаимодействует больше всего и других признаков.